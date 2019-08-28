Кемеровские депутаты утвердили название сквера на месте «Зимней вишни»

Депутата горсовета Кемерово выбрали название для памятного сквера, строящегося на месте сгоревшего в марте прошлого года торгового центра «Зимняя вишня». Они поддержали название «Сквер ангелов», предложенное городской комиссией по топонимике. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Название для нового памятного сквера выбрано по итогам онлайн-голосования, проведенного мэрией Кемерово. Жителям города предлагалось проголосовать за один из девяти вариантов, определенных с учетом мнения родственников погибших при пожаре в «Зимней вишне». Наибольшее число голосов набрал вариант «Сквер ангелов», который поддержали 47,7%. На втором месте оказалось название «Тихий сквер», за которое отдано 44,5% голосов. Остальные семь наименований набрали менее 3,4%. Всего проголосовали свыше 17,1 тыс. человек.

Главное о пожаре в кемеровском торговом центре Читать далее

Памятный сквер в Заводском районе Кемерово планируется открыть 1 сентября этого года. Его спроектировал британский архитектор Джон Калвин Вайдман. Накануне губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев оценил готовность строящегося объекта как максимальную. Сквер будет включать в себя светомузыкальную башню, стену из природного камня с капающей водой, интерактивный фонтан для игр детей, территорию для отдыха с дорожками и газоном, уличную читальную зону. Также в сквере установят качели и высадят 60 памятных сосен. Ориентировочная стоимость проекта называлась на уровне 5 млн руб.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Сейчас в суде рассматривается три уголовных дела в отношении 15 обвиняемых.

Подробнее о судебном процессе по делу «Зимней Вишни» — в материале “Ъ” «ОПГ по сокрытию нарушений ППБ»

Юрий Зуев