Жители Кемерово выбирают название сквера на месте «Зимней вишни»

Мэрия Кемерово объявила онлайн-голосование на выбор названия для сквера, строящегося на месте сгоревшего торгового центра «Зимней вишни». Жители могут проголосовать за одно из девяти названий, выбранных с учетом мнения родственников погибших, сообщили в пресс-службе мэрии: «Ивушка», «Почемучка», «Любовь», «Сквер ангелов», «Тихий сквер», «Парк поющей воды», «Белые лебеди», «Сквер памяти» и «Семейный сквер».

К середине 28 июня лидировало название «Тихий сквер», за которое отдано 42,2% голосов. Далее идут «Сквер ангелов» и «Сквер памяти», набравшие 31,5% и 12,6% соответственно. Всего проголосовали около 1,7 тыс. человек. Дату окончания опроса в пресс-службе мэрии затруднились назвать.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года и унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей. После трагедии следователи возбудили три уголовных дела, в рамках которых планируют привлечь к уголовной ответственности 15 человек.

По согласованию с родственниками погибших на месте снесенного торгового центра к 1 сентября 2019 года построят памятный сквер по проекту британского архитектора Джона Калвина Вайдмана. Как сообщалось ранее, сквер будет включать в себя светомузыкальную башню, стену из природного камня с капающей водой, интерактивный фонтан для игр детей, территорию для отдыха с дорожками и газоном, уличную читальную зону. Также в сквере установят качели и высадят 60 памятных сосен. Ориентировочная стоимость проекта называлась на уровне 5 млн руб.

Подробнее о судебном процессе по делу «Зимней Вишни» — в материале “Ъ” «ОПГ по сокрытию нарушений ППБ»

Нина Обелюнас