Советнику Александра Бастрыкина прописали СИЗО

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста генерал-лейтенанту юстиции Михаилу Музраеву, являющемуся советником по особым поручениям председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Адвокаты обвиняемого в терроризме генерала настаивали, что предыдущее решение по его делу было вынесено с вопиющими нарушениями, а тюремные медики не заметили у подследственного тяжелейшее заболевание сердца, препятствующее содержанию в СИЗО, где он еще и перенес инфаркт.

Судебное заседание в апелляционной инстанции Мосгорсуда заняло совсем немного времени, хотя доводов у адвокатов было более чем достаточно. Как ранее сообщал “Ъ”, менее месяца назад при рассмотрении срока содержания под стражей для генерала Музраева в Лефортовском суде произошел настоящий скандал. Оказалось, что судье Сергею Рябцеву вместо документов на советника председателя СКР предоставили ходатайство на другого фигуранта уголовного дела Владимира Зубкова. Впрочем, суд, следователя и прокурора это не смутило, и, поискав какое-то время бумаги, они нашли нужную в другом деле и приобщили к своему. Саму же ситуацию они назвали «технической ошибкой». Между тем защита Михаила Музраева посчитала такие действия грубейшим нарушением УПК. Впрочем, во вторник Мосгорсуд оставил решение Лефортовского суда в силе, посчитав продление ареста одного человека по документам на другого действительно «технической ошибкой».

«Это решение, по большому счету, было для нас предсказуемым, хотя некоторые надежды на пересмотр дела были»,— заявил “Ъ” адвокат Владимир Семенцов. Его коллега Андрей Грохотов уточнил, что большая часть заседания ушла на обсуждение медицинских документов о состоянии здоровья генерал-лейтенанта. По словам представителей защиты, они еще в Лефортовский суд предоставляли данные о перенесенном их клиентом в 2014 году ишемическом инсульте. После него он каждый год проходил обследование и лечение, причем как амбулаторно, так и в больницах. «Ему был поставлен диагноз — 3-я стадия гипертонической болезни с 4-й степенью риска»,— сообщил господин Грохотов, отдельно пояснив, что данное хроническое заболевание входит в установленный постановлением правительства список болезней, запрещающий содержание под стражей. Как говорят защитники, в СИЗО у Михаила Музраева, постоянно принимавшего таблетки для поддержания артериального давления, резко ухудшилось состояние здоровья.

После соответствующих обращений к начальнику «Лефортово» содержащегося в двухместной камере с уже осужденным за госизмену экс-офицером ФСБ Дмитрием Докучаевым генерала Музраева отправили в 20-ю горбольницу на обследование, показавшее, что он перенес в СИЗО инфаркт, а потому сейчас находится в «рисковом состоянии» для своей жизни.

Михаила Музраева, в течение 11 лет возглавлявшего управление СКР по Волгоградской области, задержали в июне этого года за организацию поджога (ст. 205 УК) осенью 2016 года дома семьи местного губернатора Андрея Бочарова. По версии ФСБ, таким образом получавший многие годы от местных коммерсантов деньги генерал хотел запугать и поставить в зависимость от себя чиновника. Как стало известно “Ъ”, некоторое время назад следователи ФСБ, ведущие это громкое дело, объединили его с несколькими другими, включая случаи грабежей, краж, поджогов и т. д. По нему являются фигурантами еще целый ряд лиц, никак не связанных с правоохранительными органами. Правда, как утверждают защитники Михаила Музраева, пока никаких следственных действий с их клиентом не проводится, а адвокатов вызывают в основном для ознакомления c результатами экспертиз. Они также отметили, что сами выезжали в Волгоград, где провели адвокатские опросы и расследования. По некоторым данным, это было связано с якобы данными некоторое время назад показаниями ряда подчиненных Михаила Музраева о его возможных противоправных решениях. «Точно установлено, что начальник управления СКР никогда не принимал решений единолично — только в присутствии подчиненных, причем все беседы он записывал на аудионосители»,— пояснили представители господина Музраева, отдельно подчеркнув, что эти данные были изъяты следователями и находятся в их распоряжении.

Сергей Сергеев