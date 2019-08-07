Генерал СКР остался в СИЗО по чужим документам

Как стало известно “Ъ”, при скандальных обстоятельствах прошло в Лефортовском суде столицы рассмотрение ходатайства ФСБ о продлении срока ареста бывшему руководителю волгоградского управления Следственного комитета России (СКР) и советнику главы комитета Александра Бастрыкина генерал-лейтенанту юстиции Михаилу Музраеву. Экс-следователь обвиняется в организации теракта — поджога домовладения семьи губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Как выяснилось, в суд следователи ФСБ подали документы не на самого генерала, а на другого фигуранта уголовного дела. Однако эта ошибка, являющаяся, по словам адвокатов, грубейшим нарушением норм УПК, не помешала суду оставить Михаила Музраева в СИЗО.

По словам адвокатов Михаила Музраева, о том, что в суд направлено ходатайство о продлении срока содержания под стражей их подзащитного, следователи уведомили их в минувшую пятницу вечером. Изначально планировалось, что заседание в Лефортовском суде под председательством Сергея Рябцева начнется в понедельник в 17:00. Михаилу Музраеву, напомним, предъявлено обвинение в терроризме (ст. 205 УК РФ), поэтому вероятность того, что его отпустят на свободу или поместят под домашний арест, была невелика. Тем не менее уже утром в понедельник представители защиты арестованного обратились в суд с просьбой предоставить для ознакомления материалы следствия, чтобы адвокаты смогли качественно подготовиться к слушаниям. «Неожиданно моему коллеге судья отказал, сославшись на секретность дела»,— рассказал “Ъ” один из адвокатов подследственного Владимир Семенцов. По его словам, защитники не знали о присвоении делу грифа «секретно», поэтому потребовали ознакомить их с соответствующим постановлением, запись о котором должна быть сделана в специальном журнале. Однако такого документа не нашлось, поэтому ходатайство ФСБ с его обоснованием — всего 304 листа — было передано адвокатам.

«Тут и обнаружилось, что следователь просит продлить срок содержания в СИЗО не Михаилу Музраеву, а другому фигуранту уголовного дела — Владимиру Зубкову,— сказал господин Семенцов.— Но мы решили дождаться начала процесса, чтобы прояснить этот вопрос».

Как рассказал далее адвокат, сразу после начала заседания защита заявила ходатайство о возврате поданных в суд документов следствию, поскольку они не имеет отношения к предмету разбирательства — продлению сроков содержания в СИЗО Михаилу Музраеву. При этом адвокаты потребовали освобождения своего подзащитного из-под стражи, сославшись на то, что, согласно УПК, ходатайство о продлении меры пресечения должно быть подано не менее чем за семь дней до истечения ранее назначенного судом срока ареста. В данном случае для составления нового ходатайства в отношении Михаила Музраева времени у следствия не оставалось.

Судья Сергей Рябцев потребовал объяснений от следователя, чье обращение в суд, кстати, было завизировано заместителем начальника следственного управления ФСБ генерал-майором Вячеславом Хохловым. Представитель следственной бригады назвал случившееся «технической ошибкой». Между тем представитель Генпрокуратуры оставил разрешение возникшей юридической коллизии на усмотрение суда.

«Получается, что следователь ФСБ ошибся, но два человека, которые могли вовремя заметить его оплошность, прокурор и судья, даже не удосужились просто прочитать ходатайство»,— возмущается Владимир Семенцов. По его словам, после совещаний со следователем в суде было принято решение «поискать нужное ходатайство» в других материалах, например в деле в отношении Владимира Зубкова. Там ходатайство на Михаила Музраева действительно нашлось, но оно было подшито к делу, зафиксировано, и изъять документ оттуда без соблюдения необходимых формальностей было невозможно.

В результате заседание затянулось до позднего вечера, причем судья Рябцев принял решение все же рассмотреть вопрос о продлении срока ареста Михаилу Музраеву. Чтобы защита смогла ознакомиться с материалами следствия, ей пришлось предоставить на десять минут дело в отношении Владимира Зубкова. «Этого было совершенно недостаточно, но кое-что мы успели увидеть»,— сказал “Ъ” господин Семенцов. В частности, адвокаты убедились, что Владимир Зубков, арестованный вместе с генералом Музраевым, категорически свою вину отрицает. Это обстоятельство, по мнению защиты, является косвенным подтверждением того, что генерал стал жертвой оговора. Напомним, по версии следствия, именно через коммерсанта Владимира Зубкова глава управления СКР по Волгоградской области Михаил Музраев получал деньги от местных предпринимателей за «решение их проблем». О подробностях всех этих схем ФСБ сообщил, как рассказывал “Ъ”, бывший директор крупнейшего волгоградского рынка Евгений Ремезов. Ранее Евгению Ремезову и его подельникам следствие инкриминировало поджоги домов, машин, хищение пшеницы, избиение несговорчивых и т. д. Однако, как считает ФСБ, именно ему Михаил Музраев через Владимира Зубкова передал «заказ» на поджог дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Последний, как сообщал “Ъ”, написал после признаний Евгения Ремезова в ФСБ заявление, связав поджог со своей о профессиональной деятельностью, а также анонимкой с угрозами, полученной губернатором несколько лет назад.

Владимир Семенцов заверил “Ъ”, что обжалует решение Лефортовского суда как «вынесенное с грубейшими нарушениями норм УПК». При этом он рассказал, что сейчас Михаил Музраев содержится в двухместной камере СИЗО и претензий к условиям содержания не имеет. Адвокат добавил, что он вместе с коллегой лишь месяц назад были допущены в СИЗО для общения с подзащитным. Тем временем в камеру генерала поставили телевизор, хотя до сих пор «от родственников не принимают передачу с теплой одеждой». «Следователь не разрешает моему подзащитному ни свиданий, ни телефонных переговоров с близкими и даже каким-то образом заблокировал передачу его пяти писем четырнадцатилетней дочери»,— посетовал защитник. По словам господина Семенцова, после перенесенного инсульта состояние здоровья его подзащитного «оставляет желать лучшего», врачи в СИЗО недавно его обследовали, но о результатах защиту пока не уведомили. Остается добавить, что, по данным источников “Ъ”, Михаил Музраев в настоящее время содержится в одной камере с ранее осужденным за госизмену экс-майором ФСБ Дмитрием Докучаевым, проходившим по громкому делу о передаче оперативных материалов спецслужбам США. Последний после обжалования приговора ждет отправки в колонию.

Сергей Сергеев