Генерал СКР попал в ФСБ

Лефортовский суд Москвы арестовал до 10 августа генерал-лейтенанта Михаила Музраева, одиннадцать лет возглавлявшего Волгоградское областное управление Следственного комитета России (СКР), а затем работавшего советником главы ведомства Александра Бастрыкина. Господин Музраев подозревается в теракте, речь идет о попытке покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова. Это первый случай, когда следователю столь высокого ранга инкриминируется такое тяжкое преступление. Защита считает все подозрения в адрес генерала абсолютно беспочвенными и настаивает, что он стал жертвой оговора.

Лефортовский суд Москвы рассматривал ходатайство следственного управления ФСБ РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-главе следственного управления СКР по Волгоградской области Михаилу Музраеву в минувший вторник. Как уточнила официальный представитель суда Ксения Первовласенко, генералу Музраеву инкриминируется п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Та же статья вменяется и волгоградскому предпринимателю Владимиру Зубкову, который был задержан одновременно с бывшим высокопоставленным следователем в Волгограде, после чего обоих доставили в столицу. По данным адвоката господина Музраева Владислава Подшибякина, на данный момент его подзащитный находится в статусе подозреваемого.

В суде представитель следствия привел в пользу заключения генерала Музраева под стражу, по словам защиты, «все доводы, которые предусматривает Уголовно-процессуальный кодекс». Иными словами, следствие считает, что, оставаясь на свободе и имея обширные связи в правоохранительных и административных органах, фигурант может скрыться, оказать давление на свидетелей по делу, уничтожить пока не обнаруженные улики и т. п.

Как сообщали ранее СКР и ФСБ, Михаил Музраев и Владимир Зубков были задержаны в рамках расследования поджога домовладения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и угроз в его адрес. Задержанным ранее фигурантам на данный момент СКР инкриминирует умышленное повреждение чужого имущества и покушение на убийство двух и более лиц. Между тем уголовное дело в отношении господина Музраева возбудило следственное управление ФСБ, причем сразу по статье о теракте. Пока дела не объединены, если же это произойдет, то следствию придется и унифицировать обвинение всем фигурантам.

В суде защита настаивала на полной беспочвенности подозрений в адрес Михаила Музраева. Адвокаты указывали, что подследственный в бытность главой Волгоградского управления СКР лично занимался делом о поджоге дома семьи губернатора и раскрытие этого преступления — заслуга самого господина Музраева. Адвокат Владислав Подшибякин указывает, что само это обстоятельство уже делает бессмысленными предположения о причастности бывшего высокопоставленного следователя к инкриминируемому ему деянию: «Какой смысл раскрывать преступление, если тебя самого могут задержать по обвинению в его совершении?» Защита также представила суду справку о наличии у господина Музраева серьезных проблем со здоровьем. Кроме того, адвокат предложил в суде передать следователю загранпаспорт подследственного, чтобы он не смог уехать за границу. Защита просила суд назначить Михаилу Музраеву меру пресечения, не связанную с содержанием под стражу.

Сам Михаил Музраев вину в инкриминируемом ему преступлении отверг, назвав подозрения в свой адрес «фантазией следователей». «Дело в том, что тех лиц, которых я посадил, сейчас используют против меня»,— заявил он журналистам.

В итоге ходатайство следствия было удовлетворено, господин Музраев, так же как и господин Зубков, отправлен под арест до 10 августа.

«Конечно, мы будем обжаловать это решение,— сказал “Ъ” адвокат Владислав Подшибякин.— Уголовное преследование моего подзащитного стало следствием оговора, никаких доказательств его причастности к поджогу нет и быть не может. Надеюсь, что в дальнейшем следствие будет вестись в соответствии с законом, а не с нарушениями, как это происходит на данный момент. Хочется верить, что должностные лица возьмут ситуацию под контроль и дадут ей объективную оценку. А то непонятно, кто у нас будет защищать правопорядок, если такие заслуженные люди, как Михаил Кандуевич, подвергаются уголовному преследованию».

Напомним, поджог дома семьи губернатора был совершен в ночь на 16 ноября 2016 года. Злоумышленники проникли на участок, где один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь дом. В ходе расследования выяснилось, что в нападении участвовали пять членов организованной преступной группы, лидером которой являлся бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. Якобы мотивом преступления стало то обстоятельство, что глава региона решил вернуть в муниципальную собственность ряд объектов на рынке. Господина Ремезова задержали 23 мая этого года, после чего он, по некоторым данным, решил сотрудничать со следствием, дав показания на Владимира Зубкова и Михаила Музраева. Впрочем, адвокат Владислав Подшибякин сообщил “Ъ”, что следствие пока не предоставило защите материалы дела, из которых можно было бы понять, кто именно и какие показания дал против его подзащитного.

Александр Александров