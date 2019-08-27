Суд частично поддержал оппозицию

Тверской районный суд Москвы частично удовлетворил административный иск Либертарианской партии России (ЛПР) к столичной мэрии, признав незаконным отказ в проведении марша в центре города 31 августа. Суд обязал правительство Москвы «предоставить альтернативные место и время, позволяющие провести заявленное публичное мероприятие 31 августа 2019 года». Представители ЛПР, однако, намерены оспорить решение суда, так как из него не следует, что шествие в центре Москвы 31 августа становится согласованным. Правозащитники, опрошенные “Ъ”, называют решение Тверского суда «скорее моральной победой».

О своем намерении провести шествие «в поддержку честных выборов и против преследования москвичей» представители ЛПР уведомили мэрию 20 августа. В уведомлении речь шла о шествии до 10 тыс. человек от Страстного до Сретенского бульвара. Через два дня мэрия направила заявителям отказ в согласовании «в связи с тем, что ширина проезжей части бульваров не обеспечивает проход указанного количества участников». После этого заместитель секретаря московского руководящего комитета ЛПР Игорь Ефремов, секретарь московского отделения ЛПР Ярослав Конвай и адвокат Дмитрий Захватов обратились в суд с иском об оспаривании решения департамента безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы.

Напомним, 23 августа Тверской суд уже отказывал ЛПР в удовлетворении похожего иска после отказа мэрии в согласовании акции 25 августа на проспекте Сахарова. Однако в понедельник, 26 августа суд встал на сторону оппозиции и частично удовлетворил административный иск, уточнив, что мэрия Москвы не предоставила вариантов альтернативных площадок для проведения шествия 31 августа.

Отказ в шествии признан незаконным, а мэрия обязана выбрать место для шествия либертарианцев.

Получить комментарий мэрии на момент подготовки публикации не удалось.

Ранее глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщал “Ъ”, что «площадки для протестных акций в центре Москвы, конечно же, есть». Правозащитники, впрочем, сходятся во мнении, что мэрия Москвы, хоть и выполнит решение суда, едва ли предоставит площадку в центре в качестве альтернативы. По словам главы юридической службы правозащитного проекта «Апология протеста» Алексея Глухова, «гораздо вероятнее, что шествие предложат провести на окраине Москвы». «Признание отказа в согласовании шествия незаконным влечет лишь обязанность мэрии еще раз рассмотреть уведомление организаторов,— объясняет господин Глухов.— Это моральная победа, но мероприятие 31 августа продолжает оставаться несогласованным». Господин Глухов не исключает, что за организацию шествия и к его призыву организаторы могут быть привлечены к административной ответственности, но считает, что решение Тверского суда — первое решение суда в пользу заявителей с момента начала протестных акций в Москве нынешним летом. «Хотя немногие вообще пытались оспорить отказы администрации»,— уточняет Алексей Глухов. В Мосгорсуде количество обращений оппозиционеров с административными исками к мэрии Москвы за лето 2019 года уточнить не смогли.

Председатель комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский уверен: «За лето 2019 года в Москве подобных решений (в пользу оппозиции.— “Ъ”) суды точно не выносили». «Тверской суд, очевидно, вспомнил правовую позицию Конституционного суда, которая была озвучена в 2013 году: отказ в согласовании фактически равнозначен согласию на проведение акции, если администрация не предоставляет альтернативную площадку,— рассказал “Ъ” господин Шаблинский.— Разумеется, мэрия может предложить шествие в Капотне или на "Сходненской". К сожалению, победой это решение назвать нельзя». Представители ЛПР намерены обжаловать решение Тверского суда в части согласования шествия.

«В апелляции мы будем требовать публичного согласования указанного нами маршрута»,— сообщил “Ъ” юрист ЛПР Сергей Буряков.

Отметим, в настоящий момент к мэрии Москвы поданы два административных иска с требованием признать незаконными отказы в проведении митинга в центре столицы 31 августа и шествия 3 сентября. Истец, член совета московского отделения незарегистрированной Партии перемен Эльвира Вихарева сообщила “Ъ”, что «по акции 31 августа подала иск в Бутырский районный суд Москвы, а по акции 3 сентября — в Тверской районный суд». Заседания по ним еще не назначены.

Мария Старикова