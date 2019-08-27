Кремль считает формат «двадцатки» более предпочтительным перед «семеркой»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о приглашении Владимира Путина на саммит G7, который состоится в 2020 году в Соединенных Штатах. Он сообщил, что российский президент против «контакта ради контакта». Формат G20 в Кремле считают более предпочительным.

«Визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин»,— сказал господин Песков в интервью «Первому каналу». Он добавил, что перерождение G7 в G8, не является самоцелью для России.

«Если речь идет об обсуждении крупных вопросов глобальной экономики и глобальной политики, сейчас невозможно делать это только в формате тех стран, которые и составляют "семерку". Там не представлены другие крупнейшие государства. И с этой точки зрения формат "двадцатки", например, является более предпочтительным»,— сказал Дмитрий Песков.

Накануне Дональд Трамп заявил, что готов пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году, выступая на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции по итогам саммита «группы семи» во французском Биаррице. Французский президент сообщил, что среди участников G7 нет консенсуса по вопросу приглашения России на саммит в следующем году. Президент США предлагал вернуться к формату G8 с участием РФ. Его поддержала Франция. Великобритания, Германия и Канада выступили против. Тогда господин Трамп допустил, что может пригласить президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G7 в качестве гостя.

Российский президент ранее заявлял, что Россия не ставит себе самоцелью возвращение в G8, поскольку сейчас такой организации не существует. При этом он заявил, что Москва готова к любым контактам со странами G7 и «никогда ни от чего не отказывается».

Какие страны выступают за и против возвращения к формату «восьмерки», читайте в материале “Ъ FM” «России просчитывают реинтеграцию в G7».