России просчитывают реинтеграцию в G7

Лидеры стран G7 согласились усилить координацию с Москвой, но добавили, что возвращать Россию в объединение пока «очень рано». В минувшие выходные главы Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии собрались на ежегодный саммит во французском Биаррице. И, как рассказали агентству AFP дипломатические источники, обсудили возможную реинтеграцию России в «группу семи».

Москву исключили из объединения в 2014 году после присоединения Крыма. Тогда лидеры остальных стран не приехали на очередной саммит в Сочи, приняв решение встретиться в Брюсселе без Владимира Путина. Кроме России на берегу Атлантического океана обсуждали экологию и экономику, рассказал собственный корреспондент “Ъ FM” во Франции Денис Стрелков: «Обсуждался российский вопрос, но важных подвижек так и не случилось. Если Эмманюэль Макрон говорил о том, что если вернуть “восьмерку”, то могут быть какие-то подвижки, в частности и в украинском вопросе, то здесь европейские политики сначала потребовали блюда, а потом уже они были готовы за него заплатить.

Но то, что Россия может влиять на то, что происходит за столом переговоров “семерки”, конечно, ощущалось, в частности решение иранского вопроса — ему могла поспособствовать Россия, потому что Эмманюэль Макрон с Владимиром Путиным его обсуждал на предыдущей встрече. Но официально пока что Россия за стол переговоров, по мнению европейских политиков, вернуться все-таки не должна. Часть французских депутатов поддержала возвращение России в “восьмерку” — это Тьерри Мариани, который ездил в Крым, и Марин Ле Пен, которая также написала в своем Twitter, что не возвращать Россию в “восьмерку” — это дух холодной войны. Но, конечно, сказала она это тоже не просто потому, что так считает, а потому, что она достаточно часто просит у России выделить ей деньги на президентскую кампанию».

При этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что «вполне возможно» пригласит Владимира Путина как гостя на следующий саммит G7. В 2020-м встреча пройдет в Соединенных Штатах. Ранее эту идею поддержал Эмманюэль Макрон, который, по информации CNN, уже обсудил ее с американским президентом по телефону. Правда, публично глава Франции заявил, что реинтегрировать Москву в «семерку», не решив украинский вопрос, было бы стратегической ошибкой. Против возвращения России в организацию выступили Великобритания, Германия и Канада. За высказалась Япония. А председатель Европейского совета Дональд Туск предложил пригласить на следующий саммит не Россию, а Украину.

Дональд Туск, председатель Европейского совета: «Год назад в Канаде президент Трамп предложил снова пригласить Россию в G7, открыто заявив, что аннексия Крыма была частично оправдана и что мы должны смириться с этим фактом. Ни при каких условиях мы не можем согласиться с этой логикой. Я попытаюсь убедить моих собеседников, что было бы лучше пригласить Украину, конечно, как гостя, на следующую встречу G7 для того, чтобы выслушать нового президента. Я говорил с ним об этом и знаю, что он был бы очень заинтересован».

В Кремле накануне заявили, что готовы рассмотреть приглашение российского президента на следующий саммит G7, если такое поступит. Сам же Владимир Путин на недавней встрече с Эмманюэлем Макроном заявил, что такой организации как G8 не существует, а значит, и вернуться в нее невозможно. Но лидеров стран G7 всегда ждут в Москве. Вероятность, что Россию пригласят поучаствовать в следующем саммите «семерки» как гостя довольно высока, говорит директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулев: «Организатором встречи будут Соединенные Штаты. Главным будет президент США, и у него действительно есть возможность приглашать туда дополнительных участников в качестве гостей. Теоретически это, конечно, возможно, но очень сложно сказать, как практически это будет выглядеть. Я имею в виду и внутреннюю обстановку в Соединенных Штатах, и разворачивающуюся избирательную кампанию, и круг вопросов, который там будет обсуждаться, может интересовать или не интересовать Россию.

“Семерка” — довольно странное образование. Их раздумья о себе как о неких вершителях судеб всего мира уже вряд ли соответствуют действительности. Это показывает и внутренние противоречия в самой структуре. В прошлом году они не смогли принять вообще никакое коммюнике, хотя они его согласовывали. Трамп уехал раньше, ничего не подписал. В этом году они боялись повторения этого фиаско, вообще не запланировали никакого документа совместно. Обсуждать Иран без России смешно. Обсуждать Украину без России смешно. Обсуждать Ближний Восток без России смешно. Какой бы ни взяли вопрос, связанный или с горячими точками, или с проблемами, обсуждать без России это, конечно, малопродуктивно. Я уж не говорю про отсутствие Китая вообще».

G7 образовалась в 1973 году. Россию пригласили в организацию в 1997-м. Она была постоянным членом организации 16 лет.

Юлия Грицай