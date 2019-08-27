Московский ОМОН нуждается в подкреплении ГУ Росгвардии по Москве разместило объявление о вакансиях на HeadHunter, а потом удалило его

27 августа на крупнейшем в РФ ресурсе по поиску работы HeadHunter (HH) было опубликовано объявление от имени ГУ Росгвардии по Москве о приеме сотрудников в столичный ОМОН. В тот же день оно было удалено. В пресс-службе HH подтвердили “Ъ” факт размещения вакансий от работодателя, сообщив, что речь шла о 185 рабочих местах. Опыта работы от претендента в ОМОН не требовалось, зато необходимо «желание проходить службу в спецподразделении», «образование не ниже среднего» и годность по состоянию здоровья.

Сообщение ГУ Росгвардии по Москве о приеме сотрудников в столичный ОМОН было актуализировано утром 27 августа, рассказал “Ъ” руководитель пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров. По его словам, речь шла о 185 вакансиях. Помимо этого, по запросу «ОМОН» сайт HH выдавал 16 вакансий в подразделения различных управлений Росгвардии. На объявление обратили внимание СМИ, после чего оно было удалено с сайта HH. На вечер 27 августа по запросу «ОМОН» выдается два объявления.

Соискателям в столичный ОМОН сообщалось, что опыта работы от претендента не требуется, зато требуется «желание проходить службу в спецподразделении», «образование не ниже среднего» и годность по состоянию здоровья. В обязанности претендента на должность, входили «охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности», «силовое сопровождение сотрудников МВД» и «участие в контртеррористических операциях». Из условий труда заявляется стабильная работа, льготная выслуга лет (1 год за 1,5 года) и возможность получить военную ипотеку. Зарплата — от 56 тыс. до 78 тыс. руб.

«Служба верифицирует работодателя. В случае госструктур вакансии подаются самостоятельно. Если у работодателя стоит галочка "проверенный работодатель", значит, работа действительно предлагается от подразделения Росгвардии. Мы их не модерируем»,— сообщил “Ъ” Александр Джабаров.

По словам руководителя пресс-службы HH, динамика появления вакансий говорит о том, что первые сообщения о приеме на службу появились 7 августа.

На сайте зарегистрировано порядка 30 различных подразделений Росгвардии. На утро 27 августа 185 вакансий предлагал ОМОН Росгвардии по городу Москве. 194 вакансии были у Центра специального назначения вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (ЦСН ВО Росгвардии). 13 человек требовалось в ОМОН ГУ Росгвардии по Москве (1-й оперативный батальон, 3-я рота). При этом ЦСН ВО Росгвардии нуждался именно в полицейских в разных городах страны. После обеда 27 августа на сайте остались вакансии, размещенные 17 и 18 августа. Одна от некой «нек. орг.» (некоммерческой организации) ОМОН Главного управления Росгвардии по городу Москве, вторая — от ОМОН Главного управления Росгвардии по Московской области. В обоих случаях требуется «полицейский (боец)» с зарплатой от 46 тыс. до 60 тыс. руб.

Отметим, 15 августа на сайте HeadHunter появилась вакансия снайпера, опубликованная от имени того же ОМОН Главного управления Росгвардии по городу Москве. Тогда представитель Росгвардии Валерий Грибакин сказал журналистам, что вакансия «является фейком». Он подтвердил, что Росгвардия регулярно пользуется сервисом HH для размещения вакансий. «Мы пользуемся этим ресурсом, размещаем там какие-то вакансии. Объявляем конкурс на кадровых работников и юристов. Речь идет о том, что фейком является только этот случай». Господин Грибакин отметил, что в случае с вакансией снайпера «будет разбираться наше территориальное подразделение по Москве». Руководитель пресс-службы поиска работы сказал “Ъ”, что, возможно, вакансии от 27 августа были удалены после внимания со стороны журналистов: «Вы сами видите, какой пошел резонанс в СМИ, поэтому работодатель вполне мог поставить сообщение о поиске работы в архив, то есть скрыть его из видимых».

Вакансии появились после того, как руководство Росгвардии поняло, что ставить в оцепление некого, заявил “Ъ” председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

«Вмешалось общественное мнение, после разгонов (митингов в Москве.— “Ъ”), избиения женщин и так далее. На сотрудников стали косо смотреть, и стало неуютно называться таким именем». «Сотрудникам ОМОНа обещали, что они будут военнослужащими, однако этого так и не произошло,— говорит он.— Идет разговор о повышении зарплаты сотрудникам Росгвардии, но речь идет только о начальниках. Зарплата маленькая, жилья как военнослужащим не предоставляется, а требуют как с военнослужащих. Идет естественная убыль сотрудников».

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил “Ъ”, что ведомство готовит комментарий по вакансиям в московский ОМОН, однако впоследствии перестал отвечать на звонки корреспондента.

Николай Борисов