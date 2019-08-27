Путин обсудил с Эрдоганом сотрудничество по истребителям Су-35

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали сферы сотрудничества, связанные с истребителем Су-35, рассказал господин Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на авиасалоне МАКС-2019.

«Речь шла не только о военном сотрудничестве или о сотрудничестве в военно-технической области, но и в гражданских областях, и в космосе, и в сфере авиации. С точки зрения боевой авиации, да, мы говорили о сотрудничестве по Су-35»,— сказал российский президент.

По его словам, сотрудничество может коснуться и Су-57. «У нас возможностей много, мы демонстрировали новые системы оружия и новые системы радиоэлектронной борьбы»,— заявил господин Путин.

Ранее господин Эрдоган поинтересовался у президента России во время авиакосмического салона МАКС-2019, можно ли купить Су-57. «Можете купить»,— ответил господин Путин. Президенты также осмотрели средний вертолет Ка-62, тяжелый вертолет Ми-38, самолет-амфибию Бе-200.

На церемонии открытия авиакосмического салона Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости увеличить российско-турецкий товарооборот с нынешних $25 млрд до $100 млрд.

Напомним, о готовности поставлять Турции истребители Су-35, если Анкара выразит желание, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Заявление господина Чемезова было сделано после того, как США исключили Турцию из программы по реализации истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Подробнее о российско-турецкой сделке по С-400 — в материале “Ъ” «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции».

О том, как Анкара будет искать замену истребителям F-35, читайте в публикации “Ъ”.