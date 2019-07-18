РФ готова поставить Турции истребители Су-35 вместо американских F-35

Россия готова поставить истребители Су-35 Турции, если Анкара выразит желание, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Ранее США исключили Турцию из программы по реализации истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35»,— сказал господин Чемезов (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, 14 июля Минобороны РФ провело очередную поставку в Турцию компонентов ЗРС С-400. Развертывание систем предполагается в октябре. Реализация контракта на $2,5 млрд, подписанного в 2017 году, началась в минувшую пятницу и ожидаемо вызвала резкую критику со стороны Вашингтона, который неоднократно предупреждал Анкару о санкциях в случае, если она не откажется от закупок С-400.

Позже Белый дом США сообщил, что участие Турции в программе F-35 теперь невозможно из-за решения президента Реджепа Тайипа Эрдогана о начале поставок частей к ЗРС. В Пентагоне заявили, что это обойдется Анкаре в $9 млрд. Турция назвала это решение незаконным.