Путин показал Эрдогану истребитель Су-57 на авиасалоне МАКС

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии авиакосмического салона МАКС-2019. Они осмотрели представленный на экспозиции новейший российский истребитель Су-57. На церемонии открытия салона господин Эрдоган также заявил о необходимости увеличить товарооборот двух стран.

Господа Путин и Эрдоган также осмотрели средний вертолет Ка-62, тяжелый вертолет Ми-38, самолет-амфибию Бе-200, где президент России рассказал своему турецкому коллеге об основных его характеристиках. После президенты поднялись на борт российского гражданского самолета МС-21 и осмотрели его кабину и салон.

На церемонии открытия Авиакосмического салона Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости увеличить российско-турецкий товарооборот с нынешних $25 млрд до $100 млрд. «За 2018 год уровень экспорта в авиационно-космической области составил $0,5 млрд»,— заявил он (цитата по «Интерфаксу»). По словам президента Турции, сотрудничество с Москвой подтолкнет Анкару к развитию в авиационной сфере.

Президент России выразил уверенность, что «достижения отечественного авиапрома заинтересуют турецких партнеров».

Ранее турецкие СМИ сообщили, что представители армии страны изучают варианты покупки российских самолетов после отказа США продавать истребители F-35. Отказ США последовал после подписания российско-турецкого контракта на поставку четырех ЗРС «Триумф» на сумму около $2,5 млрд. Первая партия C-400 была отправлена 12 июля. Господин Эрдоган заявил ранее, что страна готова искать альтернативы F-35, раз Вашингтон отказывается их поставлять. Российская госкорпорация «Ростех» уже заявила о готовности «проработать поставки» в Турцию Су-35.

Подробнее о российско-турецкой сделке — в материале “Ъ” «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции».

О том, как Анкара будет искать замену истребителям F-35, читайте в публикации “Ъ”.