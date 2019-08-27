Система подготовки пилотов взяла курс на улучшение

Минтранс предложил удвоить расходы на подготовку пилотов. Правительство рассмотрит эту идею в сентябре, заявила в интервью РИА «Новости» директор профильного департамента ведомства Светлана Петрова. По ее словам, сейчас обучение одного пилота гражданской авиации обходится государству примерно в 600 тыс. руб. в год, и эту сумму нужно увеличить в два раза. В итоге для подготовки летчиков ежегодно будет требоваться 4 млрд руб. без учета затрат на питание и обмундирование, а это еще примерно 450 млн руб.

Денег на обучение летного состава сейчас действительно не хватает, из-за чего качество пилотов оставляет желать лучшего, считает заслуженный пилот России Юрий Сытник: «Нам нужны не только профессиональные летчики, но и квалифицированные пилоты-инструкторы, которые будут работать не по остаточному принципу, а обучат летный состав таким образом, чтобы мы могли избежать катастроф. На это все тоже нужны деньги. Ведь выпускники тоже разные — из десяти человек есть два-три самородка, которых можно сразу брать на Airbus или Boeing без дополнительной подготовки. Молодые ребята выходят с хорошим знанием английского языка, что радует. Тем не менее, у них недостаточный налет на двухмоторных самолетах, маленький опыт самостоятельных полетов, это я отмечаю практически за каждым выпускником.

Нужно давать им возможность самостоятельно летать по маршрутам, чтобы еще в стенах училища у них вырабатывались командирские навыки».

После майской катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в Минтрансе также предложили обучать пилотов управлению именно таким лайнером. Для этого в вузы гражданской авиации необходимо поставить специальные тренажеры, что обойдется в 8 млрд руб. И такие вложения вполне оправданны, считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев: «Выделение дополнительного финансирования для приобретения Superjet для учебных заведений и дальнейшего использования его в качестве выпускного типа воздушного судна позволит повысить привлекательность выпускников. После проведения подготовки на самолете Superjet такой курсант сможет уже в качестве второго пилота с минимальными затратами времени занять место в кабине воздушного судна».

В декабре российскую систему обучения пилотов раскритиковал гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков. В интервью РБК он подчеркнул, что перевозчики готовы вкладывать большие деньги в то, чтобы пересадить выпускников летных училищ «с кукурузников на магистральные самолеты». Такая проблема до сих пор актуальна для многих участников рынка, говорит гендиректор компании «Авиаперсонал» Анастасия Мирошниченко: «Первый вопрос — для чего их готовили? Тренажерных часов на самую популярную технику у работодателя не хватает, и эта проблема существует не только в России, но и во всем мире. Выпускники приходят, и их почти год нужно готовить на тренажере к тому типу лайнера, на котором он будет летать. Сейчас это входит в затраты авиаперевозчиков и пассажиров, потому что все равно это все ложится в себестоимость билетов — 30% минимум — это затраты на обучение персонала».

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Российские авиакомпании ранее жаловались на дефицит пилотов. По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, в прошлом году в стране не хватало от 300 до 500 летчиков.

Владимир Расулов