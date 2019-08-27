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Врио губернатора Петербурга пообещал направить на прямые выплаты гражданам 157 млрд рублей

Власти Петербурга намерены направить на социальные цели 73% городского бюджета. При этом 20% из них (или 157 млрд рублей) составят прямые выплаты гражданам, заявил во время предвыборных дебатов врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что по данным городского комитета финансов, объем доходов бюджета Петербурга на 2020 год запланирован в размере 665 млрд рублей, расходов — 711,5 млрд руб. В 2019 году доходы городской казны должны составить 629,6 млрд руб., расходы — 670,1 млрд руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что господин Беглов предложил своим конкурентам на выборах губернатора объединиться для решения вопросов социальной сферы.

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