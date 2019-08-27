Александр Беглов на дебатах предложил конкурентам объединиться

Во время дебатов 27 августа кандидат в губернаторы Петербурга и действующий врио главы города Александр Беглов предложил своим конкурентам на выборах объединиться в решении стоящих перед городом проблем. По его словам, прежде всего это необходимо сделать в социальной сфере, поскольку «это сфера, которой нужно заниматься ежедневно».

Также господин Беглов заявил, что не представляет, как любая политическая партия может решать вопросы с иностранным инвестором. «С кем они будут разговаривать, с коммунистами, социалистами или с кем-то еще? Наверное, они будут говорить с кем-то, кто реально решает вопросы. Объединяйтесь, помогайте»,— резюмировал врио губернатора, обращаясь к оппонентам.

Напомним, что в дебатах участвуют четыре кандидата в губернаторы Петербурга — помимо Александра Беглова это Владимир Бортко (КПРФ), Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).

Также отметим, что господин Беглов принял участие не во всех дебатах. Ранее представитель его штаба заявлял, что врио губернатора вынужденно пропустит некоторые из них, поскольку «намерен вплотную заняться подготовкой города к зиме, а также открывать к 1 сентября детские сады и школы».