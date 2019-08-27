ФАС: тариф на прокачку нефти в Белоруссии будет индексирован по принципу «инфляция минус»

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев сообщил, что тариф на прокачку нефти в Белоруссии в январе 2020 года будет индексирован по общему правилу «инфляция минус». В интервью «РИА Новости» он уточнил, что это произойдет, если «не будет никаких изменений политического характера либо экономически представленных четких, ясных, понятных проверяемых данных».

«Есть исключения из этого правила, которые нам дают возможность повышать тарифы сильнее, но это будет обсуждаться в правительстве Российской Федерации, это международные отношения и они должны обсуждаться на самом высоком уровне»,— отметил господин Артемьев.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест. 6 августа «Белнефтехим» сообщил, что Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября.

О последствиях инцидента читайте в материале “Ъ”.