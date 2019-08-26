Дочь Пескова потребовала извинений за тиражирование ее высказывания о лесных пожарах

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, раскритиковала СМИ и «Яндекс.Дзен», которые некорректно использовали ее цитату по поводу лесных пожаров в России для заголовков. В Instagram она сообщила, что не может подать в суд, но потребовала извинений.

«Я, конечно, понимаю, что некоторые люди пытаются заработать путем распространения всякого бреда и унижения других, но при всем уважении к профессии журналистов, требую объяснений и публичных извинений хотя бы от Yandex.zen»,— написала госпожа Пескова.

Речь идет о ее посте в Instagram, где она осудила действия общественности, которая по ее словам не обратила внимания на лесные пожары. «Когда в самой большой по площади стране мира загорелся лес — потребовалось несколько недель для того, чтобы общественность обратила на это внимание,— написала она в сообщении.— По-моему, любому нормальному человеку ясно, что если горит — надо предпринять хоть какие-нибудь меры, а не тратить время на бесполезные рассуждения и длительные согласования. Зачем тогда предлагать Греции помощь в тушении пожаров? А, ну да, в России же всего достаточно, половину и сжечь можно. (специально для СМИ — это сарказм)». Несмотря на предупреждение, последняя фраза была использована некоторыми СМИ в качестве цитаты и в заголовках, что вызвало осуждение Елизаветы Песковой.

Напомним, ранее претензии к новостям в «Яндексе» были у депутатов Госдумы. Заместитель руководителя фракции «Единой России» Адальби Шхагошев предложил гендиректору «Яндекса» Елене Буниной изменить алгоритм, по которому новости попадают в топ «Яндекса». Господин Шхагошев объяснил, что изменения нужны, чтобы туда не попадала недостоверная информация. По его словам, гендиректор «Яндекса» признала небезупречность механизма формирования топов, куда попадает «множество кричащих желтых заголовков». Обсуждение фейковых новостей в топе «Яндекса» депутаты Госдумы отложили на октябрь 2019 года.

Подробнее о ситуации с «Яндексом» читайте в публикации “Ъ” «Депутаты попали в “Яндекс.Новости”».