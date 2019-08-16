Депутаты попали в «Яндекс.Новости»

В «Яндексе» заявили, что не считают нужным дополнительное регулирование агрегаторов. Ранее депутаты Госдумы заподозрили поисковые системы в нагнетании социально-политической ситуации. По данным “Ъ”, в случае появления новых правил компания может закрыть сервис «Яндекс.Новости».

«Яндекс» считает нынешнее законодательство достаточным для регулирования новостных агрегаторов, сказали “Ъ” в пресс-службе компании. «"Яндекс.Новости" — это канал доставки пользователям новостей других СМИ. Именно в этом суть новостного агрегатора, который автоматически обрабатывает огромные объемы публикаций в реальном времени. Если от канала доставки требуют функции проверки, редактирования и опровержения контента — он перестает быть каналом доставки»,— заявили в компании. Вмешательство в содержание новостей других СМИ невозможно, пока «Яндекс.Новости» остаются агрегатором, настаивают в компании.

«В частности, когда СМИ публикуют новость и не опровергают ее, агрегатор не может взять на себя функцию опровержения. В случае если сервис берет на себя такие функции, он перестает быть агрегатором. Сценарий, когда новости на "Яндексе" сами станут СМИ, кажется нам проигрышным для всей российской медиаиндустрии»,— говорит представитель компании.

При этом у всех СМИ—источников «Яндекс.Новостей» уже есть механизм «отзыва» того или иного заголовка, в случае, если СМИ посчитало эту новость неактуальной, отметили в «Яндексе».

Сейчас в «Яндексе» рассматривают различные варианты судьбы сервиса в случае введения нового регулирования, в том числе полное его закрытие, говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе «Яндекса» отказались комментировать информацию о возможном закрытии сервиса.

Позиция «Яндекса» была высказана в ответ на претензии депутата Госдумы, первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, который в среду, 14 августа, сообщил, что нижняя палата парламента намерена проверить, как формируются новостные топы в агрегаторах. Господин Исаев заявлял о том, что, вероятно, поисковые системы «специально нагнетают социально-политическую ситуацию, оставляя в новостных топах заголовки с фейковой информацией» (его слова приводила пресс-служба «Единой России»). Андрей Исаев также заявлял, что депутаты в сентябре намерены пригласить представителей новостных агрегаторов для обсуждения этой ситуации.

Затем в четверг, 15 августа, депутат от «Единой России», член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что «ни "Яндексу", ни Государственной думе фейковые новости не нужны и не выгодны», и предложил гендиректору ООО «Яндекс» Елене Буниной пересмотреть алгоритм подбора новостей в агрегаторе. Также в четверг на сайте Госдумы появилась новость о том, что на внеочередном заседании Совета Думы 19 августа будет рассмотрена «тема фейковых новостей в Яндексе». Как сообщили “Ъ” в «Яндексе», представители компании на это совещание пока не приглашены.

Заявление Андрея Исаева в свою очередь было связано с распространением новости “Ъ” от 14 августа о том, что думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации в Минтранс и Минпромторг направила зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина («Единая Россия»).

В процессе цитирования новости “Ъ” другими СМИ, по данным «Яндекса», в «Яндекс.Новостях» сформировался сюжет, который содержит около 360 публикаций, сюжет вошел в топ-5 новостей по версии сервиса.

В день подготовки материала корреспондентам “Ъ” не удалось связаться с госпожой Когогиной, спустя 17 часов после публикации новости в “Ъ” она прокомментировала ситуацию, объяснив, что подготовленное ранее комитетом письмо о возможном ограничении срока эксплуатации автомобильной техники является лишь «рекомендацией круглого стола, а не законодательной инициативой депутата». Большая часть СМИ, по данным «Яндекс.Новостей», не учли этот комментарий и продолжали писать про изначальную новость.

Сейчас деятельность агрегаторов новостей регулируется соответствующим законом N208-ФЗ от 23 июня 2016 года, по которому сервис обязан работать только с публикациями официально зарегистрированных в Роскомнадзоре изданий, интернет-сайтов и эфирных медиа. По этому закону агрегатор новостей освобождается от ответственности за содержание публикаций в случае, если агрегирует публикации зарегистрированных СМИ.

Ранее в июле в Госдуму был внесен проект изменений в законы об информации и персональных данных, автором которого указан депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин. Проект предполагает ограничение на иностранное владение в интернет-ресурсах, признанных значимыми в России, и «Яндексу», если новые правила будут приняты, необходимо будет изменить структуру собственности. Согласно документу, иностранцы смогут владеть не более 20% капитала в компаниях, владеющих крупными сайтами и приложениями. Впрочем, позже депутат Антон Горелкин в интервью Reuters утверждал, что законопроект об ограничении доли иностранного капитала не подразумевает, что «Яндекс» должен превратиться в госкомпанию.

ООО «Яндекс» контролируется голландской компанией Yandex N. V., чьи акции обращаются на американской бирже NASDAQ. Сооснователи и первые сотрудники «Яндекса», включая Аркадия Воложа, совместно владеют 57% голосующих акций Yandex N. V. По состоянию на 15 октября 2018 года 28% акций Mail.ru Group принадлежало южноамериканской Naspers, 10% — «МегаФону», 7% — китайской Tencent, в свободном обращении — 50%.

Другие сервисы «Яндекса» ранее подвергались давлению со стороны государства. Ранее, как сообщал РБК, ФСБ направила в «Яндекс» запрос на передачу ключей для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», но запрос службы выполнен не был. Глава Роскомнадора Александр Жаров в свою очередь заявлял, что «Яндекс» продемонстрировал готовность к диалогу с ведомством. Управляющий директор ИТ-компании Тигран Худавердян подтверждал, что решение по вопросу передачи ключей шифрования ФСБ найдено, не уточняя деталей.

Ранее создание нового новостного агрегатора анонсировал основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров. Крупнейший в России агрегатор «Яндекс.Новости», по мнению бизнесмена, «впечатляет в техническом отношении», но ограничен «цензурой и русскоязычным рынком». При это для работы над новым агрегатором бизнесмен рассчитывает привлечь разработчиков, работающих над «Яндекс.Новостями» и другими сервисами рекомендаций контента.

Валерия Лебедева, Дмитрий Шестоперов