«Единая Россия» предложила «Яндексу» изменить алгоритм появления новостей в топе

Заместитель руководителя фракции «Единой России» Адальби Шхагошев предложил гендиректору «Яндекса» Елене Буниной изменить алгоритм, по которому в топе «Яндекса» появляются новости, говорится в сообщении на сайте Госдумы. Поводом для обращения стала новость о предложении зампреда комитета Госдумы по экономполитике и промышленности Альфии Когогиной запретить эксплуатацию старых автомобилей, о чем сообщал “Ъ”. Господин Шхагошев объяснил, что изменения нужны, чтобы в топы не попадала недостоверная информация. По его словам, гендиректор «Яндекса» признала небезупречность механизма формирования топов, куда попадает «множество кричащих желтых заголовков».

«Все мы стали свидетелями, как новость о частной инициативе одного депутата Госдумы (о запрете эксплуатации старых автомобилей) была подана как новость о том, что этот вопрос прорабатывается в целом всей Государственной думой. Она длительный период находилась в топе ''Яндекса'', и, получается, на протяжении всего этого времени граждане получали недостоверную информацию»,— сказал господин Шхагошев.

Тема фейковых новостей в «Яндексе» будет рассмотрена на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа, сообщила пресс-служба Госдумы. «Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками фейковых новостей. Принципы свободы слова и информации не должны использоваться для распространения ложных новостей и создания фиктивной повестки»,— заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Подробнее о предложении запретить использовать старые автомобили читайте в публикации “Ъ” «Автотранспорту определят пенсионный возраст».