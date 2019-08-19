Совет Госдумы перенес обсуждение фейковых новостей в «Яндексе»

Депутаты Госдумы перенесли обсуждение фейковых новостей в топе «Яндекса» на октябрь 2019 года, говорится в сообщении нижней палаты парламента. Это решение было принято на наседании совета Госдумы.

«Было принято решение провести обсуждение этого вопроса с журналистами, в том числе думского пула, а также с экспертами и представителями самих новостных агрегаторов для того, чтобы всесторонне изучить этот вопрос перед выходом на решение»,— говорится в сообщении. Депутаты вернутся к этому вопросу после консультаций.

Напомним, на прошлой неделе заместитель руководителя фракции «Единой России» Адальби Шхагошев предложил гендиректору «Яндекса» Елене Буниной изменить алгоритм, по которому в топе «Яндекса» появляются новости. Господин Шхагошев объяснил, что изменения нужны, чтобы в топы не попадала недостоверная информация. По его словам, гендиректор «Яндекса» признала небезупречность механизма формирования топов, куда попадает «множество кричащих желтых заголовков».

В «Яндексе» заявили, что не считают нужным дополнительное регулирование агрегаторов. Ранее депутаты Госдумы заподозрили поисковые системы в нагнетании социально-политической ситуации. По данным “Ъ”, в случае появления новых правил компания может закрыть сервис «Яндекс.Новости».

ООО «Яндекс» контролируется голландской компанией Yandex N. V., чьи акции обращаются на американской бирже NASDAQ. Сооснователи и первые сотрудники «Яндекса», включая Аркадия Воложа, совместно владеют 57% голосующих акций Yandex N. V. По состоянию на 15 октября 2018 года 28% акций Mail.ru Group принадлежало южноамериканской Naspers, 10% — «МегаФону», 7% — китайской Tencent, в свободном обращении — 50%.

Подробнее о ситуации с «Яндексом» читайте в публикации “Ъ” «Депутаты попали в “Яндекс.Новости”».