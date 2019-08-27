Зеленой энергетике урезали ожидания

По данным “Ъ”, Минэнерго предлагает построить в РФ только 5 ГВт зеленой генерации в 2025–2035 годах за 400 млрд руб.— это вдвое меньше ожиданий инвесторов. Вместе с тем министерство предлагает радикально не менять систему поддержки зеленой энергетики: там считают, что к 2036 году ВИЭ-генерация в России сможет существовать без субсидий со стороны оптового рынка. Инвесторы полагают, что такие малые объемы поддержки сделают РФ лидером по углеродоемкости энергетики.

Минэнерго в письме вице-премьеру Дмитрию Козаку от 15 августа (в аппарате чиновника письмо получили) предлагает установить потолок инвестиций в строительство ВИЭ-генерации в 2025–2035 годах в 400 млрд руб. (в ценах 2021 года). Из этих средств на поддержку строительства ветряных станций (ВЭС) можно направить 240,5 млрд руб., на строительство солнечных станций (СЭС) — 129,5 млрд руб., малых ГЭС — 30 млрд руб., посчитало министерство. В пересчете до 2050 года (с учетом возврата инвестиций за 15 лет) общая нагрузка на оптовый энергорынок, по оценке Минэнерго, может составить 690–800 млрд руб. в зависимости от инфляции.

С 2013 года оптовый энергорынок стимулирует развитие зеленой генерации через договоры на поставку мощности (ДПМ ВИЭ): CAPEX возвращается за счет повышенных платежей потребителей. Регуляторы энергорынка и инвесторы в ВИЭ больше года вели споры относительно того, нужна ли дальнейшая поддержка отрасли: первые считали проекты слишком дорогими для энергорынка и призывали сократить объемы либо вовсе отказаться от нее, вторые настаивали на вводе еще 10 ГВт.

Но министерство посчитало, что совокупного инвестресурса хватит на строительство лишь 5 ГВт зеленой мощности — 3,465 ГВт ВЭС (ежегодная квота на отборе — 315 МВт) и 1,498 ГВт СЭС (с ежегодными вводами 245 МВт в 2025–2026 годах и 112 МВт в 2027–2035 годах). В новом инвестцикле Минэнерго хочет сохранить отбор по наименьшему CAPEX, доходность оставить на уровне 12%. «Совет рынка» (регулятор энергорынков) и Минэкономики предлагали перейти на отбор по одноставочной цене выработки (включает СAPEX, OPEX и доходность), что, по оценке Минэкономики, позволило бы построить до 10 ГВт мощности за 0,9 трлн руб.

Потолок CAPEX для ВЭС предлагается установить в 85 тыс. руб. за 1 кВт, для СЭС — в 75 тыс. руб. за 1 кВт, что, по мнению министерства, соответствует среднемировым показателям — с понижением на 2% ежегодно и резким снижением на последних отборах. Следуя этому темпу, CAPEX на отборе 2035 года упадет до 42,54 тыс. руб. за 1 кВт для ВЭС и 17,651 тыс. руб. за 1 кВт для СЭС. Как предполагает Минэнерго, энергорынок сможет «полностью прекратить практику применения каких-либо специальных мер поддержки ВИЭ с 2036 года». С 2025 года инвесторы в ВИЭ должны экспортировать продукцию на сумму не менее 10% своих совокупных затрат на строительство станций с ростом показателя до 30% к 2035 году.

В Ассоциации предприятий солнечной энергетики считают, что предложение Минэнерго по строительству СЭС «не соответствует уровню развития отрасли». Производство солнечных модулей достигло 600 МВт, а в ветроэнергетике оно не превышает 300 МВт. «Стоимость строительства СЭС на 20% ниже ВЭС, а продукция в солнечной энергетике конкурентоспособна на большинстве мировых рынков», поэтому объем вводов СЭС должен быть не ниже 3,7 ГВт, говорят в ассоциации.

В Ассоциации развития возобновляемой энергетики утверждают, что в России зеленая энергетика уже дешевле нового строительства традиционной генерации, стоимость электроэнергии от ряда проектов опустилась ниже 5,8 руб. за 1 кВт•ч на фоне 6 руб. и более за 1 кВт•ч ТЭС и АЭС. «Если же ограничить развитие зеленой энергетики 5 ГВт, то к 2035 году Россия станет лидером по углеродоемкости энергетики с долей ВИЭ в энергобалансе ниже 1,5%»,— говорят в ассоциации. В «Сообществе потребителей энергии» наоборот, полагают, что поддержку ВИЭ на оптовом энергорынке следует исключить совсем, ограничив ее добровольным спросом некоторых потребителей, в том числе через поддержку микрогенерации, замещение «северного завоза» и бюджетные меры поддержки промышленных проектов.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» замечает, что предложенная Минэнерго программа отличается большими административными ограничениями, при этом «подход к конкуренции по одноставочной цене не пережил обсуждений» —«фактически механизм программы остается тем же, что слабо стимулирует к достижению конкурентоспособности ВИЭ с тепловой генерацией».

Татьяна Дятел