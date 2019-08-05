Зеленой энергетике назвали цену

По данным “Ъ”, Минэкономики оценивает общий объем допустимых инвестиций в развитие зеленой генерации в РФ в 2025–2030 годах в 659,29 млрд руб. Указанный объем средств превышает предварительно обсуждавшийся правительством порог инвестиций в 400 млрд руб. и позволяет, по оценкам аналитиков, построить 24 ГВт мощности вместо 7,5 ГВт. Между тем в министерстве видят возможности и увеличения суммы, если темпы инфляции и энергопотребления опередят прогнозы.

Общий инвестиционный ресурс, который правительство может направить на развитие зеленой энергетики в РФ до 2030 года, по оценке Минэкономики, может составить 659,29 млрд руб. Расчеты министерства (с ними ознакомился “Ъ”) направлены в Минэнерго 26 июля. Итоговая цифра выше той, которая называлась в качестве потолка для инвестиций на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 15 июля. В частности, проект протокола совещания предполагал, что объем средств на развитие ВИЭ составит 400 млрд руб. (в ценах 2021 года) до 2050 года, но итоговый документ вышел уже без конкретных сумм с поручением дополнительной проработки до 6 августа. На совещаниях в Минэнерго на прошлой неделе все же за базу брали сумму в 400 млрд руб. говорят собеседники “Ъ”, знакомые с ситуацией.

В Минэкономики свою оценку дополнительно обсуждать не стали, в Минэнерго и «Совете рынка» (регулятор энергорынков) от комментариев отказались.

По поручению президента, инвестиции в новые энергопроекты после 2022 года и на последующие десять лет должны планироваться с учетом ограничения роста энерготарифов уровнем инфляции. Для этого правительству нужно распределить общий ресурс примерно в 3,5 трлн руб. до 2035 года между модернизацией старых ТЭС (1,9 трлн руб. до 2031 года), строительством новых атомных энергоблоков, мусоросжигающих ТЭС, развитием энергетики в изолированных энергорайонах и поддержкой зеленой генерации в 2025–2035 годах.

Нынешние расчеты Минэкономики сделаны только до середины срока действия новой программы, в прошлый раз (см. “Ъ” от 12 июля) министерство оценивало строительство новых 10 ГВт ВИЭ в 0,9 трлн руб. до 2050 года.

Но министерство в расчетах делает оговорку на возможный рост инфляции или энергопотребления в РФ сверх прогноза. Если инфляция будет на 1 процентный пункт выше, чем в прогнозе социально-экономического развития, это может привести к росту общего инвестресурса на 37%: с 63,95 млрд руб. в 2025 году до 1,058 трлн руб. в 2030 году (в ценах 2025 года) нарастающим итогом. Увеличение объемов полезного отпуска на 1% приведет к увеличению инвестресурса на 40% — с 64,5 млрд руб. в 2025 году до 1,104 трлн руб. в 2030 году (в ценах 2025 года).

Согласно прогнозу социально-экономического развития Минэкономики, в 2020 и 2021 годах рост цен на оптовом энергорынке составит 3% и 3,9% соответственно, а затем не более 3% ежегодно. По схеме и программе развития единой энергосистемы в 2019–2025 годах среднегодовой прирост потребления должен составлять 1,14%. В 2018 году потребление выросло на 1,51% год к году, до 1,055 трлн кВт•ч. В «Сообществе потребителей энергии» говорят, что «расчеты оторваны от платежеспособного спроса», поскольку «цена электроэнергии из сети уже превысила стоимость собственного энергоснабжения в подавляющем большинстве регионов страны и продолжает расти, кратно опережая темпы инфляции».

В альтернативных вариантах Минэкономики (при росте инфляции и энергопотребления) средств хватит, чтобы до 2030 года построить 24 ГВт зеленой генерации, то есть по 4 ГВт ежегодно, оценивает Алексей Жихарев из Vygon Consulting. Совокупный платеж по ДПМ ВИЭ до 2050 года при этом составит 3,2 трлн руб. «Однако базовая позиция правительства в 400 млрд руб. значительно более сдержанная и ограничивается объемом строительства в 7,5 ГВт до 2035 года»,— отмечает аналитик. Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» полагает, что рост спроса сверх прогноза маловероятен — этому мешают текущая энергетическая неэффективность экономики и увеличение числа проектов распределенной генерации.

Татьяна Дятел