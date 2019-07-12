Возобновляемые источники дискуссии

Правительство возобновляет дискуссию о поддержке зеленой генерации в РФ в 2025–2035 годах. По данным “Ъ”, Минэкономики посчитало, что продление механизмов поддержки сектора может обойтись оптовому энергорынку в 0,9 трлн руб. Министерство предлагает отбирать проекты не по капзатратам, а по одноставочной цене электроэнергии. «Совет рынка» в качестве альтернативы хочет снизить нагрузку на рынок через налоговые и кредитные льготы, собственные идеи есть и у Минпромторга.

Минэкономики предлагает поддержать новую программу договоров на поставку мощности (ДПМ) для возобновляемой энергетики (ВИЭ) в объеме не менее 10 ГВт до 2035 года, говорится в письме заместителя министра Михаила Расстригина в Минэнерго и аппарат правительства (документ от 10 июля есть у “Ъ”). После паузы для проведения отборов по модернизации старых ТЭС, правительство возобновляет обсуждение поддержки зеленой генерации. Совещание на эту тему пройдет у вице-премьера Дмитрия Козака на следующей неделе, сообщили “Ъ” в аппарате правительства.

Несколько лет оптовый энергорынок стимулировал развитие зеленой генерации через ДПМ ВИЭ: CAPEX возвращается за счет повышенных платежей потребителей в течение 15 лет, отборы проектов идут с 2013 года. Конкурсы по первой волне поддержки до 2024 года в объеме 5,4 ГВт завершились летом. Правительство планирует ее продлить. Участники рынка настаивают на строительстве не менее 10 ГВт мощности на старых условиях: ДПМ, доходность 12%, возврат инвестиций за 15 лет.

Министерство предлагает через конкурс отбирать проекты ВИЭ не по CAPEX, а по одноставочной цене (включают CAPEX, OPEX и доходность), ежегодно снижая потолок тарифа. Часть оборудования по новым ДПМ ВИЭ инвесторов обяжут поставлять на экспорт, введя понижающие коэффициенты к плате за мощность при невыполнении нормы. Но министерство против ужесточения требований к локализации и выступает за «обоснованные цены ВИЭ за счет конкурентных механизмов».

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) тоже предлагают выбирать проекты по одноставочной цене с ее постепенным снижением. Но ВИЭ нужно поддерживать не только за счет оптового энергорынка, считают в ассоциации, учитывая также механизмы льготного кредитования (субсидирование процентных ставок), предоставление налоговых льгот и др.

В Минэнерго предложения «в стадии разработки». Там поддерживают новую программу в объеме 10 ГВт, но хотят роста локализации до 100% для солнечной генерации, до 90% — для ветрогенерации. На экспорт, по мнению Минпромторга, инвесторы в ВИЭ должны поставлять не менее 10% от ежегодного выпуска с ростом до 30% к 2035 году.

Глава Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев согласен, что рост экспорта оборудования ВИЭ — сектора, который последние десять лет растет в мире на 17% в год — одна из приоритетных задач. Фиксация экспортных обязательств от 10 до 30% от годовых объемов выпуска достижима «при условии возможности привлечения льготного экспортного финансирования под такие проекты», полагают в «Хевел» (СП «Реновы» и «Реам Менеджмент» Михаила Сиволдаева). Тогда, по оценке компании, объем экспорта оборудования солнечного кластера составит около 1,2 ГВт. В «Роснано» считают, что требования Минпромторга по экспорту и локализации достижимы только при продлении программы в объеме 10 ГВт.

Заместитель директора «Сообщества потребителей энергии» Валерий Дзюбенко отмечает, что до настоящего момента Минэкономики публично представляло «более взвешенную позицию», учитывающую интересы промышленности и экономики в целом, «предлагая дифференцировать меры поддержки ВИЭ и сокращать нагрузку на бизнес». «Причина кардинальной и скоропостижной перемены в позиции ведомства, особенно с использованием аргументов вне сферы своей компетенции, непонятна»,— говорит Валерий Дзюбенко.

По оценке Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», новые ДПМ ВИЭ повысят конечные цены для потребителей на 2–2,5%. Он отмечает, что ЕС, США и Китай двигаются в сторону введения налога на СО2, и если РФ не сможет обеспечить поставки низкоуглеродной энергии российским экспортерам — например, металлургам,— те могут столкнуться с существенными ограничениями со стороны покупателей.

Татьяна Дятел