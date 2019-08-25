Меркель заявила о планах провести саммит «нормандской четверки» в ближайшее время

Канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала скорое проведение саммита «нормандской четверки» (ФРГ, Франция, Россия, Украина). Встреча, по словам политика, пройдет в Париже.

«Мы подчеркнули, что хотим в скором времени, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит с российским и украинским президентами»,— заявила госпожа Меркель журналистам на полях саммита G7 (цитата по ТАСС).

Канцлер добавила, что Германия и Франция будут стараться организовать переговоры в кратчайшие сроки.

Позже проработку возможности проведения нового саммита подтвердили в Кремле. «Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая "домашняя работа"»,— сказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, Украина недавно перезапустила работу своих представителей в минской контактной группе, пытается активизировать «нормандский формат», а также добилась разведения сил в районе Станицы Луганской. Президент Украины Владимир Зеленский ранее выражал надежду на то, что встреча лидеров стран «нормандского формата» состоится уже текущей осенью. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ заявил о готовности российской стороны к таким переговорам, несмотря на то что до сих пор позиция Москвы состояла в том, что, прежде чем организовывать новый саммит, нужно выполнить прежние договоренности лидеров четверки.

О том, чего украинская сторона ожидает от саммита, Владимир Зеленский рассказал в интервью “Ъ”.