«36,6» пошла по аптекам

В первом полугодии 2019 года на рынке фармацевтических дистрибуторов появился новый крупный игрок — принадлежащая аптечной сети «36,6» компания «Джи Ди Пи». Благодаря поставкам в другие сети ей удалось занять девятое место среди игроков с долей 2,9%. В перспективе «36,6» хочет войти в пятерку дистрибуторов за счет выхода и на госзакупки: в отличие от аптек, где продажи замедлили рост, госсегмент активно развивается на фоне расширения программ по закупкам лекарств.

В рейтинг крупнейших поставщиков лекарств RNC Pharma за первое полугодие 2019 года вошла компания «Джи Ди Пи» — дистрибутор аптечной сети «36,6». Она заняла девятую позицию с долей рынка прямых поставок, включая и коммерческий, и бюджетный сегменты, в 2,9%. Абсолютные цифры в рейтинге не приводятся. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, если ранее «Джи Ди Пи» отгружала товар исключительно в «36,6», то теперь компания сосредоточилась на работе со сторонними сетями. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Джи Ди Пи» на 100% принадлежит кипрской структуре ПАО «Аптечная сеть 36,6» Klada Ventures Ltd. В 2018 году выручка «Джи Ди Пи» сократилась с 40,1 млрд до 37,2 млрд руб. Чистый убыток был 2,3 млрд руб. против прибыли 9,1 млн руб. годом ранее (данные «СПАРК-Интерфакс»).

Как сообщил “Ъ” гендиректор «36,6» Владимир Нестеренко, по итогам первого полугодия «Джи Ди Пи» выполнила прямых поставок на 19,7 млрд руб. При этом отгрузки шли только в коммерческом сегменте, уточнил он. Помимо «36,6», «Джи Ди Пи» теперь работает более чем с 15 аптечными сетями в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Имена сторонних клиентов «Джи Ди Пи» господин Нестеренко не назвал.

«Джи Ди Пи» — не единственный новый участник рейтинга RNC. В 2018 году владелец «СИА интернейшнл» Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова продала дистрибутора второму по обороту ритейлера в РФ «Магниту». В январе—июне 2019 года, по данным RNC, структура сети «Магнит фарма» заняла 1,8% рынка. Доля СИА годом ранее была 3,7%. По словам Николая Беспалова, компания отказалась от работы со сторонними сетями, сосредоточившись на примерно 200 аптеках «Магнита». В самой сети на вопросы “Ъ” не ответили.

Доли трех крупнейших дистрибуторов за отчетный период сократились. По подсчетам RNC, доля занявшей первое место рейтинга ФК «Пульс» снизилась с 16% до 15,5% год к году, «Протека» — с 16,5% до 15,2%, «Катрена» — с 16,3% до 14,2%. Эти компании сосредоточены на работе с розницей, которая в этом году демонстрирует снижение динамики роста, поясняет Николай Беспалов. По его прогнозам, по итогам 2019 года рынок вырастет примерно на 2–4%. Директор по развитию ФК «Пульс» Сергей Еськин говорит, что общий оборот компании за отчетный период вырос год к году на 11,9%, до 103,7 млрд руб., из которых 95% составили прямые поставки. Прокомментировать рейтинг RNC господин Еськин затруднился. В «Протеке» отказались от комментариев. В «Катрене» не могли оперативно ответить на вопросы “Ъ”.

По словам Николая Беспалова, лучше всего себя чувствуют компании, работающие в госсегменте, например «Р-фарм» Алексея Репика, за счет расширения масштабных госпрограмм по закупкам лекарств. В этом году госпрограмма высокозатратных нозологий была расширена с семи до 12 заболеваний, благодаря чему ее финансирование увеличилось на 10 млрд руб., напомнил господин Беспалов. «36,6» также намерена заниматься поставками в рамках госзаказа, в частности по госпрограмме «Региональная льгота», в рамках которой в 2018 году было заключено контрактов на 89 млрд руб. (см. “Ъ” от 19 июля). «Джи Ди Пи» уже заключила госконтрактов на более чем 1 млрд руб., поставки по которым начнутся во втором полугодии 2019 года, рассказал Владимир Нестеренко. По его словам, за счет и коммерческих, и бюджетных поставок в течение трех лет компания намерена войти в пять крупнейших дистрибуторов в стране.

Мария Котова, Евгений Хвостик