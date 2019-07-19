«36,6» подлечит государство

На российском рынке госзаказа лекарств может появиться новый игрок. Заняться этим бизнесом планирует одна из крупнейших аптечных сетей в России «36,6», в числе акционеров которой Московский кредитный банк (МКБ) Романа Авдеева. «36,6» надеется, что новое направление будет приносить сети четверть всей выручки. Компании могут помочь связи с крупнейшим оператором госзаказа «Фармстандартом» Виктора Харитонина.

О том, что «36,6» намерена выйти на рынок госзакупок лекарственных средств, “Ъ” рассказали в самой аптечной сети. Развитием нового сегмента займется бывший топ-менеджер дистрибуторов «Ланцет» и «Ирвин 2» Андрей Телятников, который был назначен директором по госпитальному направлению ПАО «Аптечная сеть 36,6».

По словам представителя сети, заниматься поставками в рамках госзаказа «36,6» планирует на базе входящего в компанию коммерческого дистрибутора «Джи ди пи». В частности, сеть намерена участвовать в госпрограмме «Региональная льгота», в рамках которой субъекты РФ закупают лекарства для населения. По данным DSM Group, в 2018 году в рамках этой программы было заключено контрактов на 89 млрд руб. Также в «36,6» не исключают выход и на федеральные закупки. В целом в сети рассчитывают, что на госзаказ будет приходиться четверть ее консолидированного оборота. По итогам 2018 года «36,6» получила 44,7 млрд руб. выручки.

По итогам первого квартала 2019 года «36,6» занимает четвертое место в рейтинге аптечных сетей DSM Group с долей рынка 3,9%. На конец периода компания управляла 1,4 тыс. точек. На начало июня 2019 года крупнейшими акционерами «36,6» были инвестиционный Altus Capital и компания основного владельца ГК «Регион» Сергея Сударикова Long-Term Investments с долями 29,97% и 19,05% соответственно. Еще 5,21% владел американский аптечный гигант Walgreens Boots Alliance. В конце июня МКБ (входит в концерн «Россиум» Романа Авдеева) заявил о получении 19,65% «36,6» в рамках реструктуризации задолженности компании, превышавшей 40 млрд руб.

В аптечных сетях «Ригла» и ГК «Эркафарм» («Доктор Столетов», «Озерки») не стали комментировать планы по работе с госзаказом. «Ригла» входит в ГК «Протек» Вадима Якунина, у которой уже есть собственный дистрибутор ЦВ «Протек», который специализируется на поставках лекарств в аптеки. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году ЦВ «Протек» получил 203,3 млрд руб. выручки, а объем госконтрактов компании был 5,3 млрд руб. Головная структура «Эркафарма» ЗАО «Эркафарм» в 2018 году заключило госконтрактов на 176,5 млн руб.

Заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков отмечает, что рынок госзаказа уже давно поделен между существующими компаниями, а последние десять лет новых крупных игроков не появлялось. Крупнейшими операторами госзаказа выступают «Фармстандарт» Виктора Харитонина и «Р-фарм» Алексея Репика. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году эти компании заключили контрактов на 40,2 млрд руб. и 33,5 млрд руб. соответственно. По мнению господина Глушкова, чтобы получить долю на рынке госзаказа, новый дистрибутор должен обладать существенным конкурентным преимуществом, которого у «36,6» на первый взгляд нет. Но он не исключает, что, заходя в этот сегмент, компания уже имеет договоренности с кем-то из игроков.

У «36,6» действительно могут быть связи со структурами господина Харитонина. По данным «СПАРК-Интерфакс», гендиректор «36,6» Владимир Нестеренко владеет 19% в ООО «Гемос-ФСТ», 51% которого принадлежит «Фармстандарту». Основным видом деятельности «Гемос-ФСТ» указана оптовая торговля фармацевтической продукцией. Господин Нестеренко утверждает, что этот проект было решено не развивать. В «Фармстандарте» на запрос “Ъ” не ответили. По прогнозам Андрея Телятникова, в течение трех лет «36,6» войдет в десятку крупнейших дистрибуторов лекарств, работающих в бюджетном сегменте.

Мария Котова