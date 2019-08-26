Адвокат заявил, что Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными

Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами, однако пока она не может быть разглашена, сообщил ТАСС адвокат нескольких находящихся на Украине граждан России Валентин Рыбин: «Дата обмена известна, ждем». Он добавил, что окончательные списки тех, кто попадет под обмен, пока не утверждены, и, «возможно, все еще поменяется».

Ранее один из адвокатов сообщил, что обмен задержанными и осужденными между Россией и Украиной назначен на 28–29 августа. Господин Рыбин не подтвердил и не опроверг, что обмен состоится на этой неделе.

Напомним, Россия и Украина активизировали процесс обмена заключенными. Договоренности между странами были достигнуты после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. По данным “Ъ”, до конца месяца на родину могут вернуться более 60 россиян и украинцев. В обмене в том числе могут участвовать моряки, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. Украинского режиссера Олега Сенцова и главного редактора «РИА Новости Укарина» Кирилла Вышинского, предположительно, в списках не будет.

О подготовке к обмену заключенными читайте в материале “Ъ” «Обмен бренными».