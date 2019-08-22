Обмен пленными между Украиной и Россией назначен на 28–29 августа

Обмен задержанными и осужденными между Россией и Украиной назначен на назначен на 28–29 августа, сообщил адвокат Игорь Свинцицкий, который представляет интересы экс-бойца спецподразделения «Беркут» Александра Саттарова. Он добавил, что его подзащитный доставлен в Службу безопасности Украины (СБУ) и проходит юридические процедуры оформления обмена.

«Его готовят к обмену на одного из наших моряков. На кого именно сказать не могу. Все будет известно 28–29 августа, когда должна состояться акция обмена удерживаемыми между Украиной и Россией»,— цитирует господина Свинцицкого издание «theБабель».

Источник РБК сообщил, что Москва и Киев предварительно договорились об обмене 33 россиян на 33 гражданина Украины без учета главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что располагает информацией по возможным обменам удерживаемых лиц между Украиной и Россией, но поделиться ею не может. «Мы считаем в данном случае, несмотря на всю нашу открытость, что все подобные вопросы должны решаться профессионалами, компетентными органами на правовой основе»,— сказала госпожа Захарова.

Как ранее писал “Ъ”, Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами. По словам источника “Ъ”, списки для обмена сейчас уточняются. При этом, по его данным, на Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки.

Подробнее о перспективах скорого обмена читайте в материале “Ъ” «Украинских моряков готовят к отправке на родину».