Власти Москвы отклонили заявку оппозиции на шествие 3 сентября

Мэрия Москвы отказалась санкционировать проведение акции оппозиции 3 сентября, сообщила член совета московского отделения незарегистрированной Партии перемен Эльвира Вихарева. Организаторы планировали шествие от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара. Альтернативных площадок для акции предложено не было.

Госпожа Вихарева опубликовала в Facebook копию ответа из департамента региональной безопасности Москвы. Из документа следует, что на 3 сентября запланированы мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В ведомстве также заявили, что в выбранном для шествия месте нет площадки для сбора заявленных 40 тыс. человек. Сама акция, по мнению властей, «создаст помехи движению пешеходов» и «ограничит доступ к объектам социальной и транспортной инфраструктуры».

В Москве с июля проходят протестные акции из-за отказа в регистрации на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, в том числе Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса и других. После несогласованного митинга 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

В прошедшую субботу, 31 августа, в столице планировалось провести три акции. Заявки подавали несколько групп, включая Либертарианскую партию России. Мэрия не согласовала ни одну из заявок. Альтернативных площадок власти также не предоставили.

О планирующихся акциях — в публикации “Ъ” «Чрезвычайное шествие».