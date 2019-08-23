Оппозиционеры подали в мэрию заявку на акцию 3 сентября

Член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева, муниципальный депутат Елена Филина и журналист Виктория Ивлева подали заявку на проведение акции 3 сентября. Шествие должно пройти от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара.

«Цель публичного мероприятия: выступление в поддержку требований о соблюдении конституционных прав граждан, освобождении политических заключенных и недопущении политических репрессий»,— сообщает Telegram-канал незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова.

Ранее мэрия отклонила заявки на согласование акций оппозиции 31 августа. Заявки подавали несколько групп, включая Либертарианскую партию России.

Как ранее сообщал “Ъ”, заявки о проведении митингов и шествий в центре города подавались также на предстоящие выходные, 24 и 25 августа. Четыре заявки на 24 августа в мэрии отклонили, предложив организаторам перенести мероприятия в Марьино.

В Москве с июля проходят протестные акции из-за отказа в регистрации на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, в том числе Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса и других. После несогласованного митинга 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

О реакции власти на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».