Приток Москва—Тюмень

Региональная статистика потоков прямых иностранных инвестиций, опубликованная Банком России, демонстрирует, что причиной положительного баланса их притока и оттока в первом квартале 2019 года были сырьевые проекты в Тюменской области. В целом региональная концентрация прямых иностранных вложений с начала 2014 года мало изменилась: львиная доля потоков капвложений приходится на Москву и Тюменскую область, лишь значение Ямало-Ненецкого АО сильно выросло.

Данные ЦБ о потоках прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию и из страны с разбивкой по регионам, в которых зарегистрированы компании, свидетельствуют, что в первом квартале 2019 года основным источником чистого притока ПИИ в РФ (сальдо вложений в Россию и инвестиций из России за границу) была Тюменская область. В нее поступило $2,7 млрд чистых ПИИ, притом что в целом по стране показатель равнялся $0,9 млрд. Наибольший чистый отток инвестиций в первом квартале 2019 года на уровне $0,5 млрд зафиксирован в Липецкой области.

Напомним, первый квартал 2019 года впервые после многолетнего перерыва зафиксировал положительную разницу между притоком и оттоком ПИИ, после того как из-за обострения санкционной риторики в 2018 году отток ПИИ из страны достиг максимума за всю историю наблюдений ($6,5 млрд), отмечали в июне экономисты РАНХиГС и Института имени Егора Гайдара. В то же время, по оценке аналитиков Института международных финансов (IIF), за 2015–2018 годы с исключением реинвестированных доходов Россия привлекла наименьший объем иностранных капвложений из 23 основных развивающихся стран. В среднем за год этот показатель равнялся 0,2% ВВП против 0,3% ВВП в Нигерии, 0,5% — в Венесуэле и 2,7% — на Украине, подсчитали в IIF, также объяснив это санкциями, плохим инвестиционным климатом и низким потенциалом роста экономики.

Разворот потоков ПИИ, который обнаружился в первом квартале и совпал с арестом в феврале 2019 года основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и закрытием в РФ офиса Morgan Stanley, об изменении ситуации не свидетельствует. Львиная доля притока прямых иностранных капвложений (90%) в первом квартале 2019 года, как и до кризиса, в первом квартале 2014 года, приходится на два региона — Москву и Тюменскую область. Но из Москвы за период инвестировано за границу чуть больше, чем в нее поступило, а приток в Тюменскую область полностью объясняется действием активно субсидируемых государством арктических нефтегазовых проектов. Однако если в первом квартале 2014 года ПИИ из входящего в Тюменскую область Ямало-Ненецкого автономного округа за границу составляли 1% всех таких вложений, то в первом квартале 2019 года — 13% (доля же входящих в регион ПИИ увеличилась с 3% до 17% соответственно).

В июне 2019 года экономисты РАНХиГС и Института Гайдара предупреждали: «В условиях сохранения санкционного давления и ухудшения инвестиционного имиджа России существенный рост прямых иностранных инвестиций в российскую экономику выглядит пока маловероятным». Формально за первое полугодие 2019 года, по предварительным данным ЦБ, прямые иностранные вложения в российские компании выросли в годовом выражении на 38%, составив $11,6 млрд против $11,7 млрд, которые за тот же период российские компании инвестировали за рубеж. Таким образом, уникальная в последние годы ситуация, в которой чистый приток ПИИ в Россию оказался положительным, уже во втором квартале не повторилась. По мере того как в арктические нефтегазовые проекты продолжат поступать взносы иностранных соинвесторов, можно будет наблюдать всплески ПИИ и в 2019 году, но такие притоки не станут устойчивыми и все больше будут определяться не улучшением инвестиционного климата, а обстоятельствами договоренностей инвесторов конкретных проектов с чиновниками.

Алексей Шаповалов