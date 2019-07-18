Не все диктаторы одинаково бесполезны

Институт переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) проанализировал динамику притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 1973–2008 годах в 100 стран мира с диктаторскими режимами на тот момент. Исследователи пришли к выводу, что в страны с диктаторскими режимами иностранные инвесторы вкладывают охотнее, если у правителя данной страны есть хорошее образование, еще лучше — если экономическое. В то же время какой-либо зависимости притока ПИИ от возраста диктатора и/или его политического опыта до начала правления страной финские исследователи не обнаружили.

Исследование Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) посвящено анализу объема ПИИ в страны с диктаторскими режимами. Авторы исследования считают, что «прямые иностранные инвестиции являются движущей силой глобальной интеграции для любой страны.

Одним из главных препятствий для ПИИ является риск экспроприации — ведь защита частной собственности повышает заинтересованность в инвестициях.

Другим риском для международных инвестиций является принятие неадекватных мер в макроэкономической политике данного государства и в более широком смысле менее дружелюбная к бизнесу политика государства».

Финские авторы отмечают, что в мире существует уже достаточно исследований, посвященных тому, почему демократические страны привлекают больше иностранных инвестиций, чем недемократические. В частности, в исследовании 2009 года итальянского экономиста Стефано Манзокки проведен анализ ПИИ в 14 стран ОЭСР и 24 развивающиеся страны. Он показал прямую зависимость объема ПИИ от развитости и фактической работоспособности демократических институтов каждой конкретной страны.

Отдельно авторы исследования отмечают, что страны с парламентской демократией привлекают больше ПИИ, чем страны с президентской демократией.

При этом эксперты BOFIT отмечают, что в таких исследованиях мало уделяется внимание анализу, корреляции ПИИ в странах с режимами, где демократические институты либо не существуют, либо недостаточно эффективны. Финские исследователи обозначили две основные характеристики авторитарных правителей, которые, по их мнению, являются важными для иностранных инвесторов:

личные характеристики правителя, которые показывают уровень его компетентности в экономических вопросах,— изучал ли он экономику, участвовал ли в работе соответствующих организаций или компаний, занимался ли частным бизнесом;

личные характеристики, которые могут влиять на длительность его правления и его возможный настрой на экспроприацию инвестиций — возраст и предыдущий политический послужной список.

В результате анализа динамики ПИИ в период с 1973 по 2008 год в 100 странах мира, где на тот момент у власти находились диктаторские режимы, исследователи выявили следующую закономерность — в страны, чьи диктаторы имеют хорошее образование, поступало больше иностранных инвестиций, чем в страны, где тогдашние правители не могли похвастаться таким образованием.

Если же правитель имел экономическое образование или опыт работы в частном бизнесе, это служило еще более привлекательным фактором для иностранных инвестиций.

Исследователи объясняют такую зависимость тем, что менее низкий уровень образования, в том числе в области экономики, отражается на практических шагах правителя, что отпугивает инвесторов, опасающихся экспроприации. При этом исследователи не обнаружили связи между объемами ПИИ и возрастом правителя, а также имевшимся политическим опытом до того, как он стал править страной.

Эксперты BOFIT отдельно подчеркивают, что риск экспроприации активов у иностранных инвесторов и политические риски не всегда прямо зависимы друг от друга, но «даже лидеры, чье положение кажется прочным, могут принимать катастрофические решения — по идеологическим мотивам или из-за полного невежества».

В частности, приводится пример денежной реформы в Бирме в 1987 году, проведенной генералом У Не Вином, правившим страной с 1962 по 1988 год. У Не Вин родился в образованной семье среднего класса и поступил в Рангунский университет на биологический факультет, надеясь стать врачом. Однако после второго курса он был отчислен за неуспеваемость. По многочисленным сообщениям, немалую роль в проведении реформы 1987 года сыграл личный астролог У Не Вина, который посоветовал ему изъять из обращения банкноты в 25, 35 и 70 местных денежных единиц (официальное название — кьят, неофициальное — джа) и заменить их на банкноты достоинством в 45 и 90 джа — с числами, кратными «магическому» числу 9. Реформа стала одним из поводов для роста общественного недовольства и массовых протестов. Их результатом стало отстранение У Не Вина от власти в 1988 году.

В заключение авторы исследования отмечают, что «после изучения макроэкономических факторов и уровня институционального развития страны иностранные инвесторы обращают пристальное внимание на образование, полученное диктатором. Таким образом, уровень образования правителя может оказывать реальное влияние на макроэкономическое развитие страны — не только из-за совершаемых им практических шагов в политике, но и в зависимости от ожиданий иностранных инвесторов».

Евгений Хвостик