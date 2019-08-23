СМИ: США ведут тайные переговоры о смене власти в Венесуэле

Высокопоставленные чиновники из США и Венесуэлы проводят секретные переговоры о том, как урегулировать затянувшийся кризис в Боливарианской Республике. По данным AP, во встречах представителей двух стран участвовал председатель венесуэльской Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо. Он хочет убедиться, что в случае ухода президента Венесуэлы Николаса Мадуро его союзники не попадут под суд. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что переговоры ведутся, но не стал уточнять, кто в них участвует.

Один из американских чиновников заявил AP, что США хотят «усилить давление на режим» Николаса Мадуро. Источники The Wall Street Journal утверждают, что Вашингтон пытается найти способ отстранить господина Мадуро от власти и «расчистить путь» для проведения свободных выборов в Венесуэле. Кроме того, как уточняет AP, союзники венесуэльского лидера хотят договориться, что в случае его отставки они смогут избежать уголовного преследования и санкций.

Диосдадо Кабельо — бывший командующий венесуэльской армией и сторонник действующей власти. США ввели против него санкции за причастность к незаконному обороту наркотиков. Мануэль Кристофер Фигера, бывший генерал-майор венесуэльской армии, рассказал WSJ, что господа Кабельо и Мадуро «недолюбливают друг друга», но при этом Диосдадо Кабельо «никогда не вступал в сговор» против президента. 56-летний чиновник имеет «большое влияние на военные подразделения», отмечает газета.

«Диосдадо хочет получить возможность остаться в Венесуэле мирным путем. Основной целью переговоров является укрепление доверия и получение международных гарантий»,— рассказал один из источников WSJ. По его словам, венесуэльским чиновникам важно убедиться, что предоставляемые им гарантии будут выполняться новым правительством Венесуэлы и что они избегнут «мести, преследования, насилия». Диосдадо Кабельо также хочет, чтобы его движение «Чавизм» (объединяет сторонников Уго Чавеса) смогло участвовать в выборах.

Сам Николас Мадуро в ходе выступления 20 августа заявил, что между представителями Венесуэлы и США «уже давно идут переговоры», на которые он дал разрешение. «У нас были секретные встречи в секретных местах с людьми, которых никто не знает»,— сказал он, отметив, что страны «продолжат контакт».

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, однако, заявил, что «Мадуро должен уйти», чтобы «положить конец воровству денег у венесуэльского народа и репрессиям». Единственное, что обсуждают венесуэльские чиновники «за спиной» своего президента,— это его отставку, а также «свободные и честные выборы», написал господин Болтон в Twitter. Дональд Трамп в тот же день, отвечая на вопросы журналистов, признал, что США и Венесуэла ведут переговоры, не вдаваясь в детали. «Я не хочу говорить, кто (участвует в переговорах.— “Ъ”). Но мы общаемся на очень высоком уровне»,— отметил он.

WSJ добавляет, что переговоры пока находятся на ранней стадии. Источники издания утверждают, что американские чиновники также хотят с помощью переговоров добиться раскола в окружении Николаса Мадуро и ослабить его влияние. Представители администрации США пожаловались, что за последние восемь месяцев их попытки добиться смещения президента Венесуэлы с целью, чтобы его место занял лидер оппозиции Хуан Гуайдо, зашли в тупик. Из-за этого США начали присматриваться «к разным центрам власти в Венесуэле» и людям, которые их возглавляют.

Знакомый с ходом переговоров собеседник WSJ добавил, что нужно добиться хоть какого-то соглашения уже в ближайшие пару месяцев. Если переговоры растянутся до 2020 года, то администрации Дональда Трампа «будет сложно идти на уступки». «Часы тикают, и им нужно разобраться с этим в ближайшие несколько месяцев, если не недель. Иначе начнется бардак»,— убежден источник газеты.

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Напомним, в январе Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президентом Николаса Мадуро. Российский МИД заявил, что США выбрали своей стратегией «силовой захват власти» в Венесуэле для решения начавшегося в этой стране кризиса.

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Вашингтон уже ввел против Венесуэлы ряд санкций, затронувших ее нефтяную госкомпанию PDVSA и венесуэльский Центробанк. Также были заблокированы активы правительства Венесуэлы в США. В августе Госдеп рассказал, что «десятки ближайших союзников» Николаса Мадуро пытались начать с США переговоры о его свержении.

Подробнее об американских санкциях читайте в публикации “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».