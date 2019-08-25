Mail on Sunday: Борис Джонсон объявит о сокращении отступных по «Брекситу» на $37 млрд

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время саммита G7 сообщит, что размер отступных из-за «Брексита» без сделки составит не 39 млрд фунтов стерлингов ($48 млрд), а 9 млрд фунтов стерлингов ($11 млрд), пишет Mail on Sunday. Эта сумма может быть сокращена даже больше — до 7 млрд фунтов стерлингов ($8,6 млрд).

Напомним, в июне Борис Джонсон уже пообещал не выплачивать Брюсселю отступные в размере 39 млрд ($50 млрд), пока Лондон не согласует новое соглашение. При любом варианте развития событий, он намерен завершить «Брексит» к намеченному сроку — 31 октября.

Изначально выход Великобритании из ЕС должен был состояться 29 марта. Его перенесли в связи с тем, что парламент трижды отклонил соглашение по «Брекситу». Премьер-министр Великобритании Терезы Мэй вскоре после этого объявила об отставке. Один из наиболее серьезных пунктов договора — положения о границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия (остается в составе ЕС).

О критике премьер-министром условий «Брексита» читайте в материале “Ъ” «Борис Джонсон вступил в спор по переписке».