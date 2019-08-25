Оператор задержанного Ираном танкера попросил о помощи Путина

Шведская Stena Bulk LLC написала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросила помочь освободить танкер Stena Impero, задержанный Ираном. Об этом главный исполнительный директор компании Эрик Ханелл заявил деловому изданию Dagens industri. Подобное письмо было также отправлено премьер-министру Индии Нарендре Моди.

«Делайте все, что возможно»,— приводит издание цитату из обращения. Отмечается, что информацию о возможном освобождении танкера в ближайшие дни в компании восприняли с «осторожным оптимизмом», и Stena продолжает прилагать усилия по освобождению танкера.

Напомним, британский танкер Stena Impero 19 июля задержал Корпус стражей исламской революции (КСИР). По заявлению иранских властей, он проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна. На захваченном судне находится три российских моряка.

Эта мера могла стать ответом на задержание в начале июля иранского танкера Grace 1 в британском Гибралтаре, его подозревали в поставках иранской нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. 15 августа его отпустили.

О развитии ситуации читайте в материале “Ъ” «Отпустили на поруки».