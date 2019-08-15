Отпустили на поруки

В четверг вечером власти Гибралтара отпустили задержанный в начале июля иранский танкер Grace 1. Часть команды танкера была освобождена еще утром, с судном же возникла заминка: Министерство юстиции США просило отложить решение. Но Гибралтар эту просьбу не выполнил.

«Решением властей Гибралтара и после подтверждения со стороны суда незаконно задержанный танкер с иранской нефтью освобожден»,— написал посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад в своем аккаунте в Twitter. О намерении освободить Grace 1 власти Гибралтара собирались объявить еще в четверг утром — в частности, они отпустили капитана и трех членов экипажа задержанного судна. Однако судну еще несколько часов не разрешали покинуть порт, так как США подали запрос генеральному прокурору Гибралтара о дальнейшем задержании танкера.

Как заявил председатель Верховного суда Гибралтара Энтони Дадли, если бы не запрос США, судно бы освободили вместе с экипажем.

«США попытались злоупотребить правовой системой, чтобы украсть нашу собственность в открытом море. Эта попытка пиратства свидетельствует о неуважении администрации Трампа к закону» — так в своем Twitter отреагировал на просьбу Вашингтона к властям Гибралтара глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Напомним, танкер Grace 1 был задержан в начале июля по подозрению в поставках иранской нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. При этом еще в марте агентство Reuters сообщало, что Grace 1 был одним из танкеров, участвующих в доставке иранского топлива в Сингапур и Китай в нарушение санкций США. Задержание танкера вызвало ответную реакцию Тегерана, который начал охоту за британскими судами в районе Ормузского пролива. В частности, на данный момент в иранском порту удерживается британский танкер Stena Impero.

Газета Gibraltar Chronicle сообщила, что власти Гибралтара решили освободить иранский танкер после того, как получили письменные заверения Ирана, что перевозимый груз не будет доставлен в Сирию. Информации об ответном жесте Тегерана пока нет. По словам представителя компании-оператора Stena Impero, «ситуация с судном остается прежней». Компания будет ждать дальнейших шагов со стороны Великобритании и Ирана. Несмотря на то что британское и иранское правительства отрицают, что планировали обменяться задержанными судами, в западных СМИ уже распространились слухи о том, что освобождение Grace 1 может пройти только на этих условиях.

До этого в Лондоне неоднократно подчеркивали, что хотят решить вопрос дипломатическим путем.

По мнению программного директора клуба «Валдай» Тимофея Бордачева, американская и британская стороны ставят перед собой разные цели: Лондон пытается не заводить ситуацию в тупик, но не может принимать серьезных решений, не согласовав их с США. «При этом политика Вашингтона основана на том, чтобы в идеале привести к смене иранского режима. Для американцев подобные происшествия — это тактические моменты, которые не меняют общего подхода к Ирану»,— сказал господин Бордачев.

«Вашингтон использует разный инструментарий, чтобы повлиять на позицию Тегерана»,— считает редактор российской версии Al-Monitor (США) Максим Сучков. Он подчеркнул, что влияние на позицию США также имеет Израиль, который стремится перекрыть Ирану все пути для экспорта энергоресурсов. «То, что танкер выпустили,— любопытный случай, это может задать тренд на смягчение ситуации»,— добавил господин Сучков. По его мнению, противоположное решение могло привести к медленной эскалации ситуации в проливе, при которой стороны продолжили бы захватывать танкеры.

«Танкерная война» в районе Ормузского пролива, через который проходит около 30% морской торговли нефтью, заставила задуматься о безопасности судоходства в этом районе. США предложили создать международную коалицию, которая будет обеспечивать свободу судоходства в районе Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов (у берегов Ирана и Йемена). Вашингтон не скрывает того, что в первую очередь защищать суда планируют от Ирана. Положительные ответы на предложение участвовать в коалиции на данный момент дали только Израиль и Великобритания. На этой неделе Лондон направил базирующийся в Портсмуте военный корабль HMS Kent в Персидский залив, судно будет выполнять задачи в рамках совместной с США миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе.

Россия считает, что новая международная коалиция будет только нагнетать ситуацию в регионе. В Москве подчеркивают, что для снижения уровня эскалации нужно наладить диалог между Ираном и арабскими государствами Персидского залива.

В июле Россия выдвинула на обсуждение свою концепцию безопасности в регионе. Этот вопрос поднимается на каждой встрече и на каждых переговорах с представителями региона. В частности, сегодня она упоминалась в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Катар, в отличие от Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна, поддерживает контакты с Ираном.

Елизавета Наумова