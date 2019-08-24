Дмитрий Гудков обратился в Верховный суд из-за отказа в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков подал иск в Верховный суд с требованием отменить решения окружной избирательной комиссии, ЦИКа и Мосгоризбиркома и обязать зарегистрировать его на выборах. «Не питаем иллюзий, но последовательно гнем свою линию. Сила в правде»,— сообщается в Telegram-канале политика.

Накануне Мосгорсуд признал законным отказ в регистрации господина Гудкова. Сам он принимал участие в заседании по видео-конференц-связи из спецприемника, так как находится под административным арестом за несанкционированный митинг 27 июля.

Ранее ЦИК отказался отменить решение окружной комиссии об отказе в регистрации Дмитрия Гудкова на выборы. Согласно заключению рабочей группы ЦИКа, для регистрации ему не хватило 298 подписей.

О решении ЦИКа относительно основных оппозиционных кандидатов читайте в материале “Ъ” «Отказ пересчету не подлежит».