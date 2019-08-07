Гудкову окончательно отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Центризбирком окончательно отказал Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму, сообщается в его Twitter. Для участия в выборах лидеру Партии перемен не хватило 298 подписей.

Сам Дмитрий Гудков находится под арестом за участие в несанкционированной акции 27 июля. Он признан виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация или проведение массового мероприятия без уведомления).

Накануне рабочая группа ЦИКа рекомендовала отказать в регистрации Дмитрию Гудкову. Всего Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы 57 кандидатам, основная причина отказов — «брак» в подписях. Кандидаты, не согласные с вердиктом ЦИКа, смогут обжаловать решение в суде.

Как ЦИК рассматривал первые жалобы, читайте в материале “Ъ” «“Доверия не всегда достаточно“».