Мосгорсуд подтвердил законность отказа Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму

Мосгорсуд признал законным отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова. Господин Гудков принимал участие в заседании по видео-конференц-связи из спецприемника.

«Выслушав доводы сторон, суд отказал Гудкову в исковом заявлении»,— зачитал свое решение судья (цитата по ТАСС).

В иске господин Гудков требовал отменить решения окружной избирательной комиссии, ЦИКа и Мосгоризбиркома и обязать зарегистрировать его в качестве кандидата на выборы, но суд не нашел нарушений в решениях избирательных комиссий. Иск был подан представителями оппозиционного кандидата, так как он сам находится под административным арестом за несанкционированный митинг 27 июля.

30 июля Тверской суд Москвы назначил ему 30 суток ареста за повторное нарушение правил проведения массовой акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) за несанкционированный митинг 27 июля. В конце августа в суде будет рассмотрен также протокол за организацию несанкционированного митинга 27 июля, составленный на господина Гудкова, таким образом, он может быть вновь заключен под стражу сразу после истечения срока ареста.

Ранее ЦИК отказался отменить решение окружной комиссии об отказе в регистрации Дмитрия Гудкова на выборы. Согласно заключению рабочей группы ЦИКа, для регистрации ему не хватило 298 подписей. ЦИК также оставил неудовлетворенными жалобы Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Александра Руденко, Анастасии Брюхановой, Ильи Яшина, Геннадия Гудкова и Александра Соловьева.

О решении ЦИКа относительно основных оппозиционных кандидатов читайте в материале “Ъ” «Отказ пересчету не подлежит».