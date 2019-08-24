Эмманюэль Макрон анонсировал программу саммита G7

В ходе саммита G7 в Биаррице участники планируют обсудить конфликты в Сирии, Ливии, Иране, Украине, мировую экономику и проблемы экологии, в том числе лесные пожары в Амазонии, сообщил журналистам президент принимающей мероприятие Франции Эмманюэль Макрон.

«Во-первых, я думаю то, что вы законно ожидаете от нас — это возможность обеспечить стабильность, сохранять мир. Поэтому мы будем говорить о больших конфликтах, где ситуация наиболее напряженная — Иран, Сирия, Ливия, Украина, и другие международные кризисы»,— сказал политик в обращении к французам (цитата по «РИА Новости»).

Господин Макрон также заявил о необходимости деэскалации торговых споров. «Они наносят ущерб всем. Мы должны уметь координировать наши действия, чтобы находить полезные решения»,— подчеркнул он.

Саммит G7 стартовал в субботу, 14 августа, во французском городе Биарриц. Накануне президент США Дональд Трамп предложил поднять вопрос восстановления работы G8, пригласив на саммит в 2020 году Россию. Господин Макрон был единственным из политических лидеров, кто поддержал инициативу. Сам господин Трамп сомневался в целесообразности своего визита на саммит G7. По информации CNN, глава Белого дома в разговоре со своими помощниками говорил, что не рассматривает намечающуюся встречу как продуктивный способ траты своего времени.

О перспективах диалога в Биаррице о восстановлении G8 читайте в материале “Ъ” «В одну “семерку” нельзя войти дважды».