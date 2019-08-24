На проспекте Сахарова прошел митинг-концерт в честь российского флага

В Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг-концерт в честь юбилея российского флага «Герои рядом с нами». Перед гостями выступают Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, группы «Сурганова и оркестр», «Голубые береты» и оркестры фестиваля «Спасская башня».

Организаторы ожидали, что на Сахарова в субботу придут около 100 тыс. человек, в то время как в согласованной заявке говорится лишь о 50 тыс. По информации МВД, число участников уже превысило 100 тыс. человек.

Перед концертом зрители устроили флешмоб «Флаг-рекордсмен», развернув гигантское полотно из 2 тыс. флагов российских городов и общественных организаций. На получившемся полотне видно слово «Россия».

Флешмоб «Флаг-рекордсмен» зарегистрирован в Книге рекордов России. На проспекте Сахарова развернули гигантское полотно из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций. С высоты из них вырисовывается слово «Россия». pic.twitter.com/kLCbOWd7MN — Москва 24 (@infomoscow24) August 24, 2019

Как ранее сообщал “Ъ”, в заявке на проведение митинга-концерта организаторами акции значатся глава московского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Петр Петров и депутат Госдумы, руководитель клуба Героев СССР и России Николай Антошкин. Документ был подан в мэрию 12 августа, несмотря на то что заявки о массовых мероприятиях с выступлениями артистов, по закону, должны подаваться за месяц.

Помимо концерта на Сахарова, культурно-массовые мероприятия проводятся еще на 33 московских площадках — на Поклонной горе, в парках Перовский, Бабушкинский, Красная Пресня и других.

Из-за празднования Дня флага в Москве перекрыты участки улиц Маши Порываевой и Архитектора Рочегова, проспект Академика Сахарова (от Садового кольца до улицы Маши Порываевой), а также Местный проезд (участок от проспекта Академика Сахарова до Орликова переулка и от улицы Маши Порываевой до Орликова переулка).

Российскому флагу в этом году исполняется 350 лет. День флага России отмечается 22 августа по всей стране с 1994 года. В этом году праздник выпал на четверг, из-за чего в Москве празднование продлили до ближайших выходных.

О праздничных мероприятиях в столице читайте в материале “Ъ” «Флаг в хорошие руки».