МВД: число участников митинга-концерта на Сахарова превысило 100 тысяч

Участниками митинга-концерта в честь юбилея российского флага «Герои рядом с нами», который проходит на проспекте Академика Сахарова в Москве, стали более 100 тыс. человек, заявили в МВД.

«В центре столицы, на проспекте Академика Сахарова, продолжается праздничный концерт, посвященный 350-летию государственного флага РФ. В мероприятии участвуют свыше 100 тыс. человек»,— сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

ВВС в свою очередь сообщает, что люди массово уходят с концерта. «Там, где какое-то время назад было плотно, сейчас уже совсем пусто»,— говорится в сообщении телекомпании в Twitter.

Организаторы ранее заявляли, что ожидают, что на Сахарова в субботу придут около 100 тыс. человек, в то время как в согласованной заявке говорится лишь о 50 тыс.

Ранее на Сахарова задержали 9 активистов «бессрочного протеста». Шестерых задержанных везут в ОВД города Московский в Новой Москве, троих отпустили.

О том, как проспект Сахарова отдали под митинг-концерт в честь триколора, читайте в материале “Ъ” «Флаг в хорошие руки».