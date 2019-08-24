Ряд улиц в центре Москвы перекрыли из-за концерта на Сахарова по случаю Дня флага

Несколько улиц в центре Москвы сегодня, в субботу, перекрыты из-за концерта по случаю Дня флага России, который пройдет на проспекте Сахарова, сообщили в Московском транспорте.

С 00:00 до 23:59 движение транспорта перекрыто:

На улице Маши Порываевой (участок от проспекта Академика Сахарова до Каланчёвской улицы)

На проспекте Академика Сахарова (от Садового кольца до улицы Маши Порываевой)

В Местном проезде (участок от проспекта Академика Сахарова до Орликова переулка и от улицы Маши Порываевой до Орликова переулка)

На улице Архитектора Рочегова

Кроме того, с сегодня, 24 августа, и до 1 сентября для водителей будет недоступна парковка в районе проспекта, а именно парковочная зона №9032 на улице Маши Порываевой и №9021 на проспекте Академика Сахарова.

350-летия российского флага пришлось на 22 августа. В этом году праздник выпадает на четверг, из-за чего в Москве празднование продлили до ближайших выходных. Митинг-концерт «Герои рядом с нами» на проспекте Сахарова заявлен как «центральная программа празднования». Напомним, все заявки от оппозиции на проведение в эту субботу митингов за честные выборы мэрия не одобрила, сославшись на проведение государственного праздника.

О том, как проспект Сахарова отдали под митинг-концерт в честь триколора, читайте в материале “Ъ” «Флаг в хорошие руки».