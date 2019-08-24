Трамп объявил об ответных пошлинах на товары из Китая

США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как планировалось ранее, а на 15%, пошлины на другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября составит не 25%, а 30%, сообщил американский президент Дональд Трамп в Twitter. Он отметил, что решение принято в ответ на введение Китаем дополнительных пошлин на ввоз американских товаров

«К сожалению, прежние власти позволили Китаю настолько далеко опередить справедливую и сбалансированную торговлю, что это стало большим бременем для американского налогоплательщика. Как президент, я больше не могу этого допустить! В духе достижения справедливой торговли мы должны сбалансировать эти очень несправедливые торговые отношения. Китаю не следовало устанавливать новые тарифы на $75 млрд (политически мотивированные!)»,— написал Дональд Трамп.

Китайские власти объявили, что они вводят пошлины на импорт товаров из США на $75 млрд. Мера будет применена в ответ на действия Вашингтона, который также повышает тарифы. Господин Трамп раскритиковал решение Пекина и анонсировал новые пошлины. Рынки негативно отреагировали на подобную риторику президента, предвещающую дальнейшую эскалацию конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира. Основные индексы США продемонстрировали отрицательную динамику.

Как мировая экономика реагирует на торговые войны США и Китая, читайте в материале “Ъ”.