Дональд Трамп пообещал ответить Китаю на новые санкции и вызвал падение индексов США

Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой в адрес Китая и его сегодняшнего решения ввести дополнительные пошлины на импорт американских товаров общей стоимостью $75 млрд. Некоторые пошлины будут введены с 1 сентября, другие — с 15 декабря. Господин Трамп в своем Twitter пообещал принять ответные меры в течение нескольких часов.

«Наша страна уже потеряла за многие годы по глупости триллионы долларов из-за Китая. Они крали нашу интеллектуальную собственность стоимостью сотни миллиардов долларов в год, и они намерены продолжать. Я этого не допущу! Нам Китай не нужен, и честно говоря, нам без него будет намного лучше… Наши великие американские компании отныне обязаны начать искать альтернативу Китаю, в том числе вернуть производство домой и производить свои товары в США. Я отвечу на китайские пошлины сегодня в полдень»,— написал Дональд Трамп.

Рынки негативно отреагировали на подобную риторику президента, предвещающую дальнейшую эскалацию конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира. Dow Jones теряет более 1,6%, S&P 500 — 1,7%, NASDAQ — уже более 2%. Снижаются котировки служб доставки США, которые были упомянуты господином Трампом в той же череде твиттов. Президент заявил, что приказал всем поставщикам товаров, в том числе FedEx, Amazon, UPS и Министерству почт, «искать и пресекать все поставки фентанила из Китая». В итоге акции FedEx просели на 2,6%, котировки Amazon снижаются на 1,7%, а UPS — на 2,2%. Кроме того, просели котировки автоконцернов и производителей автозапчастей, для которых Китай является ключевым рынком, в том числе с точки зрения производства. Так, в Европе теряют в цене акции BMW и Daimler — на 2,9%, а также Fiat Chrysler — на 2,2%. Котировки американских производителей GM и Ford просели на 3% и 2,4% соответственно.

Кирилл Сарханянц