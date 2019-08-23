Китай повысит пошлины на импорт товаров из США на $75 млрд

Китайские власти объявили, что они вводят пошлины на импорт товаров из США на $75 млрд. Мера будет применена в ответ на действия Вашингтона, который также повышает тарифы. Некоторые пошлины будут введены с 1 сентября, другие — с 15 декабря, передает AFP.

Ответные меры варьируются от 5% до 10%, заявили в КНР.

Напомним, США решили перенести срок введения пошлин на часть китайских товаров, в первую очередь электроники, с 1 сентября на 15 декабря этого года. Отсрочка распространится на ключевые потребительские товары из КНР, остальные, как и планировалось, будут обложены новым тарифом с 1 сентября.

Как рубль реагирует на ситуацию — в публикации “Ъ”.