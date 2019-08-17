$1 млрд за торговую войну

На еще не вступившей в горячую фазу торговой войне между США и Китаем российский фондовый рынок уже потерял более $1 млрд. Страдают и рынки других развивающихся стран, которые с середины июля лишились $14,4 млрд инвестиций. Международные инвесторы выходят из самых рисковых активов, поскольку опасаются, что спор между Вашингтоном и Пекином может привести к рецессии мировой экономии.

Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют, что международные инвесторы продолжают выводить средства с российского фондового рынка, хотя и в меньшем масштабе, чем ранее. По оценке “Ъ”, основанной на отчетах Bank of America (BofA) Merrill Lynch и BCS Global Markets (учитывающих данные EPFR), объем средств, выведенный из российских фондов за неделю, закончившуюся 14 августа, составил $179 млн. Этот результат существенно меньше оттока, зафиксированного неделей ранее ($450 млн), но все равно выше средненедельного объема средств, который выводился из России в этом году ($127 млн).

Непрерывный отток инвестиций из российских акций продолжается пятую неделю подряд. За это время иностранные инвесторы вывели с фондового рынка более $1 млрд. Если в первые недели основной отток шел через страновые фонды, ориентированные исключительно на российский рынок акций, то в последние три недели центр продаж сместился в глобальные фонды. По данным EPFR, на минувшей неделе клиенты таких фондов забрали $131 млн, а за пять недель — $636 млн. Эта динамика отражает общее поведение инвесторов на мировом рынке. По данным EPFR, за последние пять недель клиенты фондов, инвестиционная политика которых ориентирована на emerging markets, забрали из них $14,4 млрд, причем только за последние три недели было выведено почти $13 млрд.

В результате индекс Московской биржи, рассчитываемый в рублях, снизился за неделю на 2,4%, а за пять недель — на 6%, вернувшись к уровням конца июня. Долларовый индекс РТС снизился более значительно — на 3,8% и 11% соответственно. Большинство других фондовых индексов развивающихся стран потеряли за пять недель 4–10%. Европейские индексы снизились за это же время на 6–8,3%, а американские индексы опустились в пределах 5%.

Главной причиной пессимизма инвесторов стало усиление опасения относительно рецессии в мировой экономике. По данным августовского опроса портфельных управляющих, проведенного аналитиками BofA Merrill Lynch, каждый третий респондент заявил, что ждет экономического спада в течение ближайших двенадцати месяцев.

Связаны эти опасения с торговой войной между США и Китаем, негативное влияние которой все отчетливее прослеживается в статистических данных по экономикам этих стран. Национальное бюро статистики Китая уже сообщило о замедлении роста промышленного производства в июле до 4,8% — худшего показателя за последние семнадцать лет. Одновременно промпроизводство в США в июле снизилось на 0,2%, хотя аналитики ждали роста на 0,1%. «Торгово-валютные войны, в которых уже не понимаешь, кто с кем и против кого, на фоне слабой статистики по США, Китаю и Европе утвердили трейдеров в одном исходе — рецессии мировой экономики»,— отмечает глава управления фондовых операций УК ТФГ Равиль Юсипов.

Ухудшению настроений инвесторов в отношении российских активов способствовали опасения дальнейшего падения цен на нефть. По данным агентства Reuters, на текущей неделе стоимость ближайшего контракта Brent не смогла закрепиться выше уровня $60 за баррель, а по итогам пятничных торгов составила $58,5 за баррель. Это на 10% ниже значений конца июля и на четверть ниже локального максимума, установленного в конце апреля ($75,6 за баррель). По словам управляющего инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимира Веденеева, на фоне опасений замедления мировой экономики консенсус-прогноз относительно цен на нефть постепенно сместился к $50 за баррель против весенних ожиданий около $70 за баррель. Завершился и период дивидендных выплат, поддерживающий рынок в начале лета. «Опасение рецессии вызвали пересмотр прогноза на сырьевой рынок, что понизило прогноз по дивидендной доходности российского рынка. Инвесторы сейчас предпочитают зафиксировать прибыль»,— отмечает Равиль Юсипов.

В ближайшие недели кардинальных изменений в поведении иностранных инвесторов не произойдет, считают аналитики. «Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от прежних факторов: действий мировых регуляторов, прогресса в переговорах США и Китая. И если улучшения не произойдет ни на одном из фронтов, то и разворота в потоках ждать не приходится»,— отмечает Владимир Веденеев.

Виталий Гайдаев