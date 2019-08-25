Облигации идут в народ

На фоне падения ставок крупные коммерческие банки стали активно предлагать клиентам собственные облигации. При таких вложениях инвестор может рассчитывать на более высокий доход, чем по депозитам того же банка. Кроме того, можно воспользоваться и налоговым вычетом, если приобретать долговые бумаги в рамках индивидуального инвестиционного счета. Однако стоит помнить, что такие вложения не застрахованы государством как вклады, а также подвержены изменению рыночной стоимости.

Частные инвесторы поверили в долг

Доля частных инвесторов в первичных размещениях российских облигаций неуклонно растет. По данным управляющего директора по фондовому рынку Московской биржи Анны Кузнецовой, оглашенных на минувшей неделе на семинаре для журналистов, в июле на таких инвесторов приходилось 12% всех размещений, против 7,4% годом ранее. За минувший год видоизменилась и структура спроса. В 2018 году 62% спроса частных инвесторов приходилось на выпуски корпоративных облигаций, а 38% — на облигации федерального займа (ОФЗ). В текущем году доля корпоративных облигаций выросла до 85%.

Привлечениям в облигации способствует возобновившееся в этом году снижение ставок по депозитам.

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде августа 2019 года составила 6,8% годовых против 7,53% годовых в первой декаде января. Такому движению способствовали шаги Банка России по снижению ключевой ставки. В летние месяцы регулятор дважды снижал ставку на 0,25 процентного пункта (п. п.), в результате она снизилась до 7,25%. «В связи с тенденцией снижения процентных ставок по депозитам физические лица ищут альтернативные инструменты вложения средств»,— отмечает руководитель по развитию инвестиционных решений розничного бизнеса Альфа-банка Александра Оспищева.

Банки занимают место Минфина

Важную роль в популяризации облигаций сыграла запущенная в апреле 2017 года Минфином программа продаж облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). Первый выпуск госбумаг объемом 30 млрд руб. розничные инвесторы разобрали за четыре месяца вместо отведенных на это полугода. Успех пилота был обусловлен привлекательной доходностью — более 9% годовых. Однако впоследствии ставки снизились, что привело к снижению спроса на народные ОФЗ. Сроки реализации менее крупных выпусков растягивались на долгие месяцы. В результате в марте 2019 года Минфин взял паузу. Осенью планируется начать размещение ОФЗ-н в новом формате — с меньшим порога входа, отсутствием комиссионных для инвесторов, увеличением числа банков-агентов.

Однако после успешного размещения народных облигаций госбанки, выступавшие в роли агентов, а затем и частные банки начали предлагать широкому кругу инвесторов и свои собственные облигации с более высокой доходностью, чем вклады. Изначально банки предлагали так называемые инвестиционные облигации, дополнительный доход по которым был привязан к различным базовым активам. Однако летом этого года стали активно предлагать частным инвесторам и обычные долговые бумаги — с фиксированным доходом. ВТБ в настоящее время размещает на Московской бирже второй такой выпуск. Альфа-банк разместил один выпуск, но сразу на 8 млрд руб. Газпромбанк (ГПБ) выпустил дополнительные транши к уже обращающемуся выпуску. При этом ВТБ пока ограничился однолетними выпусками со ставкой купона выше 7% годовых. Альфа-банк разместил трехлетний выпуск с доходностью 7,9% годовых. ГПБ размещает облигации с аналогичной доходностью на срок 3,5 года. «Облигации по своему кредитному качеству не уступают депозитам, если мы говорим про один и тот же банк. При этом они дают потенциальную премию по доходности, которая может составлять около 0,5%»,— отмечает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

Без риска нет дохода

Основным каналом продаж таких облигаций выступают сами банки, точнее, их розничные сеть или брокеры банковской группы. «Последний выпуск рублевых облигаций был доступен клиентам в офисах банка. В будущем мы планируем предлагать клиентам участие в первичном размещении через мобильный банк»,— отмечает Александра Оспищева. В ВТБ процесс приобретения облигаций при первичном размещении реализован в рамках инвестиционной платформе «ВТБ Мои Инвестиции». Впоследствии продать облигации можно на бирже, также через мобильное приложение, по текущей рыночной цене.

Интерес частных инвесторов к облигациям банков помимо надежности эмитента, доходности, не в последнюю очередь связан с тем, что купить их можно на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

«Таким образом, помимо дохода самой облигации дополнительно можно получить возврат НДФЛ, уплаченного ранее, в размере 13% от суммы инвестирования, но не более 52 тыс. руб. в год»,— отмечает Владимир Потапов.

Среди немногих недостатков таких инвестиций — отсутствие покрытия системой страхования, а также риски банкротства эмитента. «Инвесторы с небольшим опытом часто сравнивают облигации и депозиты, однако не все знают, что стоимость самих облигаций в силу рыночной конъюнктуры может снижаться, и в случае, если нужно срочно вывести деньги из инструмента в такой период, можно столкнуться с потерями»,— отмечает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. «Чтобы у розничного клиента не было обманутых ожиданий и неприятных для него сюрпризов, крайне важно корректно и подробно объяснять различия между облигациями и депозитом. Это не только отсутствие страхового возмещения со стороны АСВ, но и процедура досрочного выхода из инструмента через продажу бумаг на бирже»,— отмечает госпожа Оспищева.

Виталий Гайдаев