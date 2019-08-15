Иностранцы сделали рублю одолжение

Планируемое расширение американских санкций на новый российский долг не отразилось на возможностях Минфина привлекать финансирование на внутреннем рынке. В среду министерство разместило весь объем облигаций федерального займа с дисконтом по доходности к вторичному рынку. Новый пакет санкций не затронул рублевый госдолг, поэтому международные инвесторы продолжают охотно покупать российские гособлигации. Тем более что на фоне падения ставок в США интерес к операциям carry-trade заметно вырос.

На минувшей неделе Минфин продолжил серию одиночных аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Инвесторам были предложены среднесрочные бумаги на 20 млрд руб. Спрос почти в два с половиной раза превысил предложение, что позволило министерству привлечь финансирование дешевле вторичного рынка. «Доходность размещения гособлигаций оказалась на 2 базисных пункта ниже итогов закрытия торгов в предыдущий день»,— отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. Средневзвешенная доходность ОФЗ на прошедшем аукционе составила 7,18% годовых.

Это уже второй успешный аукцион с того момента, как стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал второй пакет санкций по «делу Скрипалей», который затронул часть российского суверенного долга. Согласно документу, с 26 августа американским банкам запрещается участвовать на первичном рынке нерублевых суверенных облигаций, а также предоставлять нерублевые займы правительству РФ. При этом, как указано в пояснениях Минфина США, под «американским банком» фактически подразумевается любая американская компания, осуществляющая какой-либо вид финансовой деятельности, а также аффилированные с ней компании.

В таких условиях иностранные инвесторы, по оценкам ЦБ, в первые четыре дня августа продали ОФЗ на 19 млрд руб.

Впрочем, продажи носили локальный характер, и очень быстро интерес восстановился не только на вторичном, но и на первичном рынке. «Санкционные риски по-разному преподносятся по обе стороны океана. О них больше говорят в России, здесь внимание к этому вопросу больше, а в США инвесторы находятся в более комфортном информационном фоне. К тому же российский рынок, в отличие от Аргентины и Турции, сейчас один из самых стабильных. Странно бежать с него при текущих ставках»,— отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. По словам аналитиков, результаты аукционов подтверждают сохранение интереса инвесторов к российским гособлигациям. «В отличие от евробондов санкции не коснулись ОФЗ, к тому же агентство Fitch повысило на прошлой неделе рейтинг России — одной из немногих развивающихся стран, имеющей профицит бюджета и текущего счета, золотовалютные резервы которой превысили $500 млрд»,— отмечает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Добавляет привлекательности рублевому долгу падение ставок на американском рынке. По данным агентства Reuters, в среду доходность десятилетних US Treasuries (UST) опустилась до минимума с марта 2016 года — 1,57% годовых, тогда как в конце июня составляла 2% годовых. Ставка по тридцатилетним бондам обновила исторический минимум, снизившись до отметки 2,015% годовых. «Прошедшее в июле и ожидаемое в ближайшие месяцы снижение ставки ФРС делает долларовую ликвидность более дешевой, что вместе со снижением доходности UST подогревает интерес к высокодоходным облигациям развивающихся стран с инвестиционным кредитным рейтингом»,— отмечает Дмитрий Монастыршин.

В ближайшие недели участники рынка ожидают сохранения спроса на рублевые бумаги со стороны международных инвесторов.

При этом основной риск для рынка ОФЗ они видят в торговом конфликте между США и Китаем. «Подобные внешние риски ударяют по всем площадкам, хотя по России, возможно, в меньшей степени»,— отмечает Георгий Ващенко. По мнению Сергея Суверова, ощутимое сокращение спроса произойдет лишь в случае, если Конгресс США вернется к теме санкций против ОФЗ. «Возможно, это произойдет осенью, но шансы принятия законопроекта Сенатом невелики, так как он контролируется республиканцами, которые вряд ли решатся еще сильнее наказывать Россию за вмешательство в выборы»,— отмечает господин Суверов.

Виталий Гайдаев