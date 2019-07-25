Госдолг растет в длину

Минфин, перевыполнивший план по заимствованиям в первом полугодии, наращивает предложение длинных облигаций федерального займа (ОФЗ). В среду он разместил двадцатилетние бумаги на 20 млрд руб. с дисконтом по доходности ко вторичному рынку. Одни из основных покупателей — международные инвесторы — из-за ограниченного предложения на аукционах вынуждены выходить на вторичный рынок. Это положительно сказывается на доходности ОФЗ, которые вернулись к значениям апреля 2018 года.

В среду Минфин провел только один аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Инвесторам был предложен самый длинный из обращающихся выпусков — двадцатилетние госбумаги — на 20 млрд руб. Спрос лишь на 76% превысил предложение, что вдвое ниже интереса на дебютном аукционе данного выпуска, проведенном 20 июня. Вместе с тем министерство привлекло финансирование с дисконтом ко вторичному рынку.

«Минфин практически в полном объеме смог реализовать облигации по ценам на 0,2–0,4 п. п. выше уровня вторичного рынка»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

Но даже такой скромный результат привлечения оказался выше показателя предшествующих аукционов. На прошлой неделе Минфин разместил два выпуска совокупно на 15,5 млрд руб. при лимите 25,3 млрд руб. По словам аналитиков, министерство выполнило годовой план по заимствованию на 65% и теперь может размещать гособлигации в комфортном режиме, отсекая большую часть агрессивных заявок. Заодно Минфин решает задачу удлинения госдолга и повышения ликвидности этих выпусков. По словам Александра Ермака, на долю долгосрочных выпусков приходится 33% от квартального плана. «В отсутствие потребности наращивать госдолг Минфин предлагает самые неудобные выпуски — или инфляционные, или длинные и неликвидные»,— отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Впрочем, при текущих низких доходностях предложение среднесрочных бумаг не встретило бы интерес со стороны участников рынка, поскольку огромный иностранный спрос, наблюдавшийся в первом полугодии, исчез, отмечают аналитики Райффайзенбанка. По данным ЦБ, в июне нерезиденты приобрели госбумаги только на 97 млрд руб., что вдвое ниже показателя мая (220 млрд руб.). «Активность иностранцев на первичном рынке снизилась на фоне заметного понижения ставок, а также перехода Минфина к лимитированным аукционам и уменьшению их объемов»,— отмечает трейдер западного банка.

В отсутствие достаточного первичного предложения часть иностранного спроса перешла на вторичный рынок.

«На вторичном рынке спрос со стороны нерезидентов, вызванный снижением доходностей мировых бенчмарков, встречает предложение российских инвесторов, фиксирующих прибыль после снижения доходностей ОФЗ до уровней, уже учитывающих снижение ключевой ставки на 100 б. п.»,— отмечает старший управляющий активами «Атон-менеджмента» Константин Глазов. Такое перераспределение вложений ведет к уменьшению ставок на вторичном рынке. В среду доходность десятилетних ОФЗ опускалась до минимума с апреля 2018 года — 7,23% годовых, что на 0,05 п. п. ниже значений вторника и более чем на 1,5 п. п. ниже значений конца прошлого года.

Участники рынка ожидают дальнейшего снижения ставок. «Доходности длинных ОФЗ продолжат снижаться, однако не такими быстрыми темпами, как в первом полугодии, до значений 6,75–6,9% годовых к концу года. Реальные доходности ОФЗ, за вычетом инфляции, уже ниже, чем в Бразилии, Мексике и Индонезии»,— отмечает господин Глазов. При этом темпы снижения в ближайшие дни будут определяться действиями регуляторов. «Если Банк России не только снизит ставку, но и намекнет на возможность снижения нейтрального уровня реальной ставки, который сейчас составляет 2–3%, то вполне реально ожидать спроса со стороны крупных зарубежных институциональных инвесторов»,— отмечает глава «Арикапитала» Алексей Третьяков. «Рынок закладывает снижение ключевой ставки ФРС на следующей неделе на 0,25%. Намеки от регулятора на более быстрое или масштабное снижение ставки вызовут дополнительный виток интереса к развивающимся рынкам, включая российский»,— отмечает вице-президент по торговым операциям Альфа-банка Сергей Осмачек.

Виталий Гайдаев